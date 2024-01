La Policía Municipal de Progreso informó ayer lunes que detuvo a una mujer como la presunta ladrona de lavado que fue grabada en una casa, luego que el vídeo generó quejas de que ella lleva varios hurtos y las autoridades no proceden contra ella.

“Y que me roban mi lavado; puede que no sea la gran cosa pero ¿hasta dónde ya llegamos que ni la ropa podemos dejar (colgada en la terraza) en nuestra casa?”, publicó Sayi Esquivel el sábado 13 pasado a las 10:32 a.m. junto con el vídeo del hurto.