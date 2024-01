MÉRIDA, Yucatán.— El pasado 1 de enero, fue robada de un predio de la comisaría de Komchén una camioneta marca Nissan, reportó su propietario Laureano Dzib.

El afectado interpuso la denuncia por robo ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la cuál quedó asentada en el expediente UNADT-40/15/2024.

La camioneta sustraída es marca Nissan de color rojo, con caja blanca, placas YT-6346-C.

“Desde que me robaron mi camioneta hablé a la SSP a través del 911 y luego me pidieron que interponga la denuncia correspondiente, pero aún no tenemos respuesta de las autoridades”, explicó Laureano Dzib.

También dijo que algunas personas le han reportaron que la camioneta ha sido vista en el fraccionamiento Tixcacal-Opichén, en el poniente de la ciudad de Mérida.

Para Laureano la camioneta es su herramienta de trabajo y pide a las autoridades su intervención.

