PROGRESO.— La falta de interés de los pescadores debido a que se les paga bajos precios también genera bajas capturas de especies de escama, afirmó Víctor Zacarías Solís, delegado de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Yucatán y presidente de la asociación civil Exportamar.

En Yucatán, los pescadores reportan que hay baja captura en todas las pesquerías y que, por ello, se alejan más de la costa y que la pesca es un trabajo de riesgo porque no es seguro recuperar lo que invierten para salir al mar.

Entrevistado sobre las causas de este problema, Carlos León Alemán, maestro en ciencias y docente e investigador del Cetmar 17 de Yucalpetén, afirmó anteayer que el cambio climático, la migración de las poblaciones marinas y la sobreexplotación —por pescar durante las vedas y ejemplares que no tienen la talla reglamentaria, y por usar artes prohibidas que arrasan con todo— son factores de las bajas capturas pesqueras en la entidad.

Asimismo, el especialista dijo que los centros de investigación deberían enfocar sus esfuerzos en la reproducción de las especies marinas, su crecimiento, zonas de alimentación y demás para poder determinar una causa precisa de la disminución de sus poblaciones.

Al respecto, Zacarías Solís coincidió ayer en que los investigadores sí deberían hacer un trabajo más extensivo sobre la conservación de las especies marinas a fin de determinar qué acciones hacer para combatir la escasez.

Además, indicó que la baja captura tiene que ver también con otro factor.

Muchas veces tiene que ver con la falta de interés de los pescadores en capturar ciertas especies debido a los bajos precios de los productos, dijo.

“Por ejemplo, ahora puedes pasar por el muelle y ver que hay barcos que no salieron a pescar, pues son muy altos los costos de avituallamiento para salir a pescar; el hecho de que no salgan no quiere decir que no haya producto, sino que muchos prefieren no salir a pescar porque los precios no les resultan atractivos”, señaló.

“El ánimo o desánimo del sector pesquero en cuestión de precios y capturas también repercuten en los números finales (de captura) de las temporadas (de cada pesquería)”, afirmó.

“Es un análisis muy profundo que deberían hacer los investigadores especie por especie, relacionando especies y fechas de captura, comportamiento del mercado y precios”, consideró.

Agregó que podría ser una temporada baja en cuestión de precios.

Por ejemplo, el año pasado el precio del kilo de langosta estuvo entre 900 y 1,000 pesos, pero al iniciar este año cayó hasta $400, así que muchos ya perdieron el interés en su captura, lo que no significa que no haya langostas, pero sin duda esto afectará en los números finales, que podrían reflejar bajos volúmenes de captura, narró.

Opinó que se puede decir que hay sobreexplotación pesquera cuando exista mucha demanda de los mercados y por más que se haga la captura, la oferta es mínima. “Entonces sí estaríamos hablando de una afectación en la población de las especies”, expresó.

En conclusión, dijo, se deben tomar en cuenta todas las variables (en ciencia son los atributos que influyen en un fenómeno, que pueden cambiar y que se pueden medir).

Efectivamente, las climáticas, reproductivas, depredación y demás, pero también habría que considerar el comportamiento (humano) y la oferta y demanda de los productos marinos, subrayó.— Abraham Ismael Raz Herrera