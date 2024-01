VALLADOLID.— El Centro de Atención a Visitantes que se construye en la aeropista de la zona arqueológica de Chichén Itzá, podría concluir o entregarse hasta después del mes junio.

Sin embargo, los gobiernos estatal y federal no entregarían las obras por cuestiones políticas, debido a que hay molestia entre los artesanos, quienes consideran que en el nuevo lugar no venderían bien.

Algunos artesanos confirmaron que el nuevo parador no se ha terminado y consideran que la obra se llevará varios meses más ya que aún es notorio el atraso que se tiene en la edificación.

Según dijeron, tienen conocimiento de que se construyen alrededor de mil locales comerciales, que serían entregados a los artesanos que por ahora permanecen en el interior de la zona arqueológica de Chichén Itzá.

En ese sentido, detallaron que debido a que la mayoría de los turistas están controlados por los guías y las empresas operadoras, incluyendo las agencias de viajes, éstos los llevan a los negocios de venta de artesanías donde les pagan sus comisiones, de modo que no les permiten comprar en cualquier lado, pues ellos ya saben a dónde conducirlos para que adquieran artesanías, incluso los mismos operadores ya tienen su propio corredor a lo largo del camino desde Quintana Roo, donde los conducen.

Cuando están dentro de la zona arqueológica, los turistas se despegan del grupo y se acercan a las mesas y los puntos ubicados en el interior de la zona para comprar, solo de esa manera logran vender algo.

Por ello, al estar en el nuevo centro de visitantes en sus locales, a los turistas no se les permitirá que se acerquen a los negocios, de modo que sus ventas serían escasas, por lo tanto la afectación económica sería enorme.

Los gobiernos tienen conocimiento de la molestia de los artesanos, motivo por el cual consideran que no entregarán los locales antes de las próximas elecciones porque saben que no les irá bien en las urnas, de modo que pasado el proceso electoral, entonces podrán hacer lo que quieran, incluso porque tienen planes importantes de desarrollo en la zona arqueológica que no han dado a conocer.— Juan Antonio Osorio Osorno