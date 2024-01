TZUCACAB.— Vecinos de esta villa afirmaron que el incremento en el precio de los combustibles, aunado a los otros aumentos en productos de la canasta básica debilita todavía más la economía de las familias.

Personas de distintos rumbos señalan que recientemente el precio de la gasolina Magna subió de 22 a 23.18 el litro, pero la Premium es la que registró un alza mayor, al pasar de $23 a $25.16 el litro, y el diésel se vende en 25.18 el litro.

Mario Chi, uno de los motociclistas afectados, dijo que no se dio cuenta el día que subió de precio la gasolina y solo se percató de ello cuando vio que no le rendía el combustible como antes.

“Estaba pensando que los empleados no me daban completo el combustible porque siempre compraba $50 y me alcanzaba, hasta que vi los precios y los litros que recibía eran cada vez menos. Hoy tengo que ponerle mínimo $60 y es muy limitado para ir al trabajo un día”, se quejó.

“En la casa también han aumentado los gastos, ya que los productos de la canasta básica ya subieron: el kilo de azúcar está en $33, un kilo de carne de puerco, en $110, y el kilo de tortillas, en $26. Además, el refresco subió de $40 a $41, el de tres litros.

“Estos incrementos en la gasolina poco a poco complican el gasto, ya que ahora para sacar la producción de elotes no hay fletes de $200. Hace un año pagaba $500 un flete y con este incremento no sabemos si aumentará el precio”.— Martín Chac Bacab