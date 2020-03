25 yucatecos siguen varados en Perú

Un presbítero encabeza al grupo, ya desesperado

VALLADOLID.— Luego de concluir sus vacaciones y haber participado en algunas actividades religiosas en Cuzco, Perú, un grupo de 25 yucatecos, encabezado por el presbítero Raymundo Pérez Bojórquez no puede salir de ese país, debido a las medidas que está tomando el gobierno de ese lugar por la pandemia del coronavirus o Covid-19, lo que mantiene desesperados a los viajeros, sobre todo porque la mayoría de ellos no cuenta con recursos para permanecer otros 15 días, según les han indicado.

A través de conocidos que el padre Raymundo Pérez Bojórquez tiene en esta ciudad se conoció el problema, y por medio de ellos se averiguó que los 25 viajeros están desesperados, pues los están obligando a permanecer en ese país otros 15 días, cuando en realidad ayer miércoles habían decidido regresar.

Según los datos obtenidos, la noche del cuarto del hotel cuesta 55 dólares que convertidos a moneda mexicana al cambio actual de $23 estarían pagando $1,265, mientras que los alimentos se los cobran a 10 dólares, cada uno, es decir $230, multiplicando las tres comidas del día gastarían otros 690 pesos mexicanos, lo que consideran mucho y no cuentan con recursos para permanecer allá, además que la mayoría tiene compromisos en Mérida de donde son oriundos.

Los excursionistas están en el hotel “Tierra Viva”, en el centro de Cuzco, y según sus amigos ya están desesperados haciendo llamadas a sus familiares para ver la manera de cómo los pueden ayudar para obtener recursos y sobrellevar su estancia en ese lugar.

De la misma manera, según se averiguó buscan la forma de pedir ayuda a la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de México, a fin de que la embajada intervenga en el asunto y les permitan salir, ya que ninguno de ellos tiene síntomas de alguna enfermedad y no entienden el motivo por el cual los retienen.

Por otra parte, a pesar de estar activos los vuelos internacionales de Quito, Ecuador, de la línea Aero Regional al aeropuerto de Kaua, mejor conocido como de Chichén Itzá, desde el martes se suspendieron debido a la contingencia, según informó el director general del lugar, Jorge Carlos González Rodríguez.

Precisó que el aeropuerto no se cierra, solo se suspendieron los vuelos internacionales, y en el caso de las naves pequeñas que llegan de Quintana Roo, no tienen problema en aterrizar en el lugar, pero no lo están haciendo, debido a que no hay turistas que se transporten por ese medio, ya que tampoco hay cruceristas, de modo que la terminal aérea está inactiva

Como publicamos en su momento, el año pasado, se reactivaron los vuelos internacionales en el aeropuerto de Kaua recibiendo por semana a cuando menos dos vuelos de Quito, Ecuador, cuyos pasajeros de alto poder adquisitivo vienen y recorren parte del oriente del Estado y la Riviera Maya.

El año pasado fueron tres etapas de la reactivación de los vuelos, en los primeros solo transportaban alrededor de 70 pasajeros en un chart con capacidad para 117 pasajeros, pero en los siguientes poco a poco fue llegando casi completo.

Al llegar al aeropuerto, se activaban todos los protocolos de seguridad con la presencia de personal de Migración, Aduana, Ejército y todo los servicios que brinda una terminal aérea para que puedan descender los vuelos y revisar a los pasajeros, luego abordaban autobuses que los llevaban a algún hotel de la Riviera Maya, de donde los conducían a diferentes lugares, según el paquete que hayan adquirido, pero que se incluyó a la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Al final del año pasado concluyó la tercera etapa del convenio firmado entre el aeropuerto y la línea aérea Aereo Regional, para luego reanudarse apenas este año, sin embargo debido a la contingencia, los directivos de la terminal aérea decidieron suspenderlos y posponerlos hasta para finales del mes de abril

Jorge Carlos González Rodríguez especificó que los vuelos de Quito, Ecuador se están posponiendo hasta finales de abril, pero en el caso de las avionetas que llegan comúnmente de Quintana Roo.

Comentó que normalmente los que llegan en avioneta son turistas de cruceros, pero ante el cierre de estas embarcaciones en Quintana Roo, pues tampoco están llegando, de modo que la actividad es casi nula en el lugar, lo cual así continuará hasta que la emergencia por el Coronavirus pase.— Juan Antonio Osorio Osorno

