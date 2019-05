$360 Mlls. para Progreso

Dinero para obras turísticas, agua, calles y escuelas

PROGRESO.— En su segunda visita a este puerto desde que asumió el cargo el 1 de octubre de 2018, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció ayer viernes que a esta ciudad se destinarán $60 millones este año para obras de infraestructura turística y de $300 a $500 millones en 2020 para trabajos de mejoramiento urbano.

En el año 2020, precisó el gobernador, se hará fuerte inversión con apoyo del gobierno federal: de $300 millones a $500 millones del Programa de Imagen Urbana para Ciudades Turísticas, para mejorar los servicios del puerto, como el agua potable, calles e instalaciones deportivas y escolares.

“Quiero decirles algo muy bueno para Progreso: hace unas semanas me reuní con el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) y le dije que Yucatán tiene potencial de ser la entrada de turistas de cruceros; al año se reciben 128 barcos que traen 440,000 pasajeros que se van a diferentes lugares, pero para que lleguen más turistas se necesita tener mejor infraestructura”, indicó Vila Dosal.

Dinero “aprobado”

Añadió que en esa reunión le pidió a López Obrador que incluyan a Progreso en el Programa de Imagen Urbana para Ciudades Turísticas, el cual es federal, y aprobó que en 2020 se invierta en Progreso entre 300 millones y 500 millones de pesos.

Afirmó que se harán trabajos no solo de infraestructura turística, los recursos son también para mejorar calles, escuelas, el agua potable, el suministro eléctrico, reubicar a las familias que viven en la ciénaga, en casuchas de láminas de cartón, a casas con techos firmes.

Vila Dosal anunció que este año en la ciudad invertirán $60 millones estatales en obras de cableado subterráneo en tres o cuatro calles y remozamiento de la Casa de la Cultura para que los turistas tengan más espacios.

El gobernador anunció las inversiones para la ciudad ante el alcalde Julián Zacarías Curi, la diputada del Distrito 9, Lila Rosa Frías Castillo; el presidente de la Comisión de Deporte del Congreso del Estado, Miguel Rodríguez Bareiro, y estudiantes que participan en los Juegos Deportivos Intercobay, reunidos en el campo deportivo Morelos, en la calle 31 entre 88 y 90 del poniente del puerto.

Vila Dosal elogió el campo de fútbol donde se inauguraron los Juegos Deportivos InterCobay de la Zona 6 y comentó que no es el único que cuenta con pasto sintético y viene otro más que habilita el Ayuntamiento.

“Fui futbolista y vine a jugar en esta cancha y nada que ver de cómo estaba antes; por eso me da mucho gusto cuando visito un municipio y veo que los alcaldes están haciendo esfuerzos para mejorar las instalaciones deportivas”, expresó.

¿Dónde trabajarán?

En su mensaje a los estudiantes, el jefe del Ejecutivo dijo que seguramente cuando salgan del Cobay, unos querrán ingresar a la universidad o trabajar para seguir estudiando, y una de las principales preocupaciones del gobierno estatal es ¿dónde van a trabajar cuando se gradúen o salgan de la universidad?

“Pues estamos saliendo a promover a Yucatán no solo a nivel nacional sino también internacional, porque si me quedo sentado en mi oficina no van a venir las empresas coreanas, japonesas y europeas, que son las que puedan dar trabajo el día de mañana”, indicó, en alusión a que en noviembre de 2018 viajó a Corea del Sur y Japón, y en enero, a la Feria Internacional de Turismo realizada en Madrid, España.

Municipios costeros

“Por eso es importante que Yucatán siga creciendo y que los municipios costeros sigan aumentando su infraestructura turística”, agregó.

El gobernador indicó que las playas son un atractivo turístico que se pueden fomentar, pero preguntó: “Si están sucias, ¿los turistas vendrían a visitarlas?”.

Por ello, pidió a los jóvenes que ayuden a mantener limpias las playas, que cuando vean a una persona que tira su basura que le pidan que la recoja, y que no ensucien.

El gobernador llegó al puerto a las 8:30 a.m. para inaugurar los XXI Juegos Deportivos Intercobay de la Zona 6, estuvo 45 minutos.

A la salida del campo deportivo fue abordado por varias lideresas priistas, quienes le entregaron cartas con solicitudes de apoyo.— Gabino Tzec Valle

A Progreso, casi todo

En abril, el secretario de Obras Públicas estatal, Virgilio Crespo Méndez, dijo que en Progreso invertirán la mayoría de los $70 millones destinados este año a infraestructura turística.

Lo que se haría este año

En el puerto, indicó, se hará una plazuela de usos múltiples, mantenimiento del faro para abrirlo al público, baños y obras en la calle 80, Casa de la Cultura e inicio del malecón, entre otras.