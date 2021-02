Terrenos para el Tren maya serán expropiados, aclaran

Despacho afirma que no hay alguna enajenación

Desde sus oficinas de San Francisco de Campeche, Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, representante legal de la empresa ByA Barrientos y Asociados S.A. de C.V., hace algunas precisiones a la nota publicada el pasado 10 de febrero con el título “Si no nos pagan, que el tren pase en el aire”.

En la mencionada publicación, ejidatarios de Izamal expresaron su queja en cuanto a que no sabían cuándo les pagarán el dinero que se les prometió por la enajenación de los terrenos ejidales para el proyecto del Tren Maya, y se recordó la reunión que habían sostenido en octubre de 2020 con Rodolfo Antonio Galindo Pérez, coordinador operativo de ByA.

En su demanda de derecho de réplica, ByA dice:

“Los ejidos Cuauhtémoc y Xanabá, del municipio de lzamal, Yucatán, no han cedido sus tierras, toda vez que está en proceso la liberación del derecho de vía para el proyecto Tren Maya. En un trazo preliminar del proyecto, el ejido Cuauhtémoc era afectado en sus tierras de uso común, por tanto, se brindó al núcleo agrario la información sobre el procedimiento de liberación del derecho de vía. Por lo que se enfatiza que no hay tal cesión de sus tierras.

“De acuerdo con el nuevo trazo del proyecto Tren Maya, en este momento el ejido Cuauhtémoc no es afectado en sus tierras de uso común.

“No se trata de una enajenación de tierras, sino de un procedimiento que culminará con un decreto expropiatorio.

“El lng. Rodolfo Antonio Galindo Pérez, Coordinador de ByA Barrientos y Asociados, S.A. de C.V., empresa contratada por Fonatur para llevar a cabo la liberación del derecho de vía, ha estado en contacto permanente con los representantes ejidales de los núcleos donde está proyectado el trazo del Tren Maya.

“Quien declara en el medio son personas que no cuentan con alguna representación en los ejidos y por tanto, la información vertida no es fidedigna, pues los ejidos no han firmado documento alguno que los comprometa a ceder sus tierras.

“Fonatur y Barrientos y Asociados están trabajando conjuntamente con la Procuraduría Agraria en la revisión documental y los proyectos de convenio de ocupación previa que en su oportunidad suscribirán los ejidos para recibir el pago de indemnización correspondiente.

“El ejido lzamal, si cuenta con un comisariado ejidal, aunque su elección fue impugnada por un grupo opositor”, concluye el comunicado.