Bebé supera el coronavirus

Califican de un milagro el avance de la prematura

VALLADOLID.— Como un milagro se consideró el que una pequeña, quien lleva el nombre de Melanie, haya sobrevivido al nacer hace más de un mes en el Hospital General de esta ciudad y se haya contagiado del Covid-19, lo que la mantuvo hospitalizada por 44 días, hasta que finalmente fue dada de alta, lo que la convierte en la persona más joven de contraer esa enfermedad.

Se intentó por varios canales conocer más a fondo el caso, pero al menos en el Hospital los contactos argumentaron que el expediente de la madre está sellado y no se tiene acceso, de modo que no se pudo saber en dónde viven, incluso se habló de un sigilo absoluto justamente porque los padres al parecer están contagiados y lo que se pretende es no exponerlos y que curiosos vayan al hogar de la pequeña.

De acuerdo con los datos obtenidos, la pequeña Melanie nació de manera prematura y pesó 1.300 kilogramos en promedio, lo que originó que fuera necesario usar una incubadora en el área de cuneros del Hospital General, en donde se presume que se contagió del Covid-19, por lo que fue transferida al covitario, en donde permaneció 44 días hasta lograr pesar casi dos kilos.

De acuerdo con las fuentes, los médicos que la atendieron hicieron el compromiso de sacarla adelante, pues existía un sentimiento de culpa entre el personal por haberse contagiado la pequeña del coronavirus, por lo que los esfuerzos fueron intensos para que recupere su salud, lo cual lograron.

Al ser publicada en las redes la recuperación de la pequeña recién nacida, fue motivo de señalamientos en las redes sociales, ya que algunas personas consideraron que no era posible que una pequeña recién nacida sin defensas haya vencido al Covid-19, comparado con jóvenes y adultos sanos y con buenas defensas estén falleciendo.

Sin embargo otros opinaron que era absurdo hacer las comparaciones y que al contrario se debería agradecer a Dios el que haya sobrevivido la pequeña.

“Alguien importante”

Hubo otro que opinó que “quizá Dios le tiene preparado ser alguien importante dentro de la sociedad”.

Se intentó entrevistar a Orestes Somarriba Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2, para conocer más detalles del caso, para conocer el trabajo médico que se hizo para que la pequeña sobreviva, pero en su oficina se argumentó que se encontraba en una reunión en la ciudad de Mérida.

Las fuentes en el Hospital, indicaron que por lo especial del caso el expediente de la pequeña está sellado, de tal modo que nadie tenga acceso a él, incluso no se tienen detalles del lugar en donde viven.

Lo que sí se averiguó entre personal médico es que se están guardando todos los protocolos de salud y de sigilo en el caso, justamente porque al parecer los padres de la recién nacida están contagiados del Covid-19 y se les está manteniendo en cuarentena, a fin de que nadie acuda a visitarlos.

Los mismos informantes indican que no hay seguridad en el Hospital para los que ingresan por otro tipo de enfermedades, sobre todo las embarazadas, ya que es claro que la madre y su hija recién nacida se contagiaron de alguna manera en el nosocomio.— Juan Antonio Osorio Osorno

