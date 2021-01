Aprovechan el frío

Agradable clima en el puerto para turismo nacional

PROGRESO.— Tres turistas del estado de Veracruz que llegaron a Yucatán para trabajar por tres meses en una planta de Molienda en Umán, preguntaron al reportero cómo podrían viajar a Playa del Carmen, Quintana Roo, porque querían conocer ese famoso destino turístico.

Con la ubicación de la Terminal ADO, el precio del boleto y el tiempo de viaje acordaron viajar hoy en la mañana para cumplir su anhelado destino.

Luis Cárdenas, turista solitario de Morelia, dijo que llegó el viernes en plan de vacaciones.

Se hospeda en Mérida y como es la segunda vez que viene a Yucatán ya conoce la playa de Progreso y quiso disfrutarla de nuevo.

“Mérida y Progreso son ciudades muy bonitas, muy tranquilas, con mucha calma, me agrada mucho de que haya demasiada tranquilidad”, comentó.

“Esta paz no se encuentra fácilmente al menos en México. Vine hace 3 años a esta playa y en aquella ocasión sí me bañé en el mar. Hoy no está el clima para meterse al mar, sino para caminar, disfrutar y pasear la playa y el malecón”, agregó.

El turista michoacano afirmó que recomienda y habla bien de Mérida y del puerto de Progreso en sus pláticas porque aquí hay paz y calma y es un buen lugar para descansar del agitado ritmo de las ciudades del centro del país.

Por su parte, cuatro turistas de Hidalgo caminaron con sus cervezas en mano y sin camisa en el malecón y preguntaron al reportero dónde podrían convidar con “unas chicas que se porten mal” en el puerto, algo así como un cabaret, pero en el puerto no hay este tipo de diversión.

Día nublado

El tiempo que prevaleció en Progreso durante el día fue de una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 21.

Alrededor de las 2 a las 5 de la tarde salió el sol, pero el viento helado de hasta 21 kilómetros por hora y el cielo nublado ocasionó que la mayoría de los visitantes sólo disfrutaran de la arena y la brisa.

“Está agradable el clima, en el Estado de México estamos entre 12 y 8 grados, allí si hay frío”, refirió un adulto mayor que por primera vez estuvo en el puerto con su familia.— j.c.c.

Jornada Fresca

El frente frío 24 ocasionó que los visitantes nacionales disfrutaran de la brisa del mar.

“Heladez”

Un turista del Estado de México dijo que “está agradable el clima, pues en mi lugar de origen está entre 12 y 8 grados, allí si hay frío”.

Tranquilidad

Luis Cárdenas, de Morelia, indicó que Yucatán es bonito y tranquilo.