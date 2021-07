A 5 lanchas ya asaltaron: permisionario pierde $220,000

Permisionario pierde $220,000 en reciente atraco

PROGRESO.— Con el perpetrado el miércoles contra la lancha “María José” en alta mar, ya son cinco asaltos a embarcaciones del permisionario pesquero Anselmo Canul López.

El permisionario informó que las pérdidas por el atraco del miércoles son más de $200,000, pues solo el motor fuera de borda de 60 caballos de fuerza (HP) vale $190,000, los 150 kilos de pescado, unos $20,000, más el radio de comunicación y los celulares de los tres pescadores.

Un comando de cuatro delincuentes asaltó el miércoles, a las 11:30 p.m., la “María José” de 26 pies de eslora, a 22 millas (40.7 kilómetros) al poniente de este puerto.

Los pescadores Román Mendoza Ramos, Abelardo Chan Gómez y Alfonso Gil Félix, de 48, 49 y 36 años de edad, fueron despojados del motor, y de 150 kilos de pescado, mero y negrillo.

Ayer, Canul López dijo que al menos ya son cinco asaltos cometidos contra sus embarcaciones, que tienen su base en el muelle La Caleta.

Indicó que el asalto en alta mar es muestra de la inseguridad con que trabajan los pescadores en alta mar, donde están a merced de modernos piratas.

Afirmó que a pesar de que se interponen denuncias penales, los atracos no se esclarecen, no se sabe quienes forman parte de los comandos armados, que por fortuna solo asaltan y no han matado a ningún pescador.

Las lanchas de Canul López asaltadas son, entre otras, “Rosario II”, atracada el 18 de febrero de 2018; “Gokú”, el 14 de marzo del mismo año, y “La Golondrina”, 20 de agosto de 2020. Los asaltantes se llevaron los motores fuera de borda y dejaron a los pescadores a la deriva.

También han ocurrido robos de motores fuera de borda a lanchas fondeadas en el playón poniente y otras partes de la costa.— G.T.V.