A favor de las mujeres

Concientizan en Valladolid sobre tipos de violencia

VALLADOLID.— La violencia contra la mujer en sus diferentes vertientes es un problema social que no ha disminuido, sino todo lo contrario, va en aumento debido a varios factores, entre ellos porque la misma esposa y la familia no se atreven a denunciarlo, expresó Rossana Mena Quetzal, de la Instancia Municipal de las Mujeres, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra mañana.

Con motivo de la conmemoración de esta fecha, en los corredores del Palacio Municipal se instaló un módulo para distribuir trípticos y folletos con información preventiva contra ese problema social y familiar.

Se explicó que el objetivo es concientizar a través de materiales todo tipo de violencia contra las mujeres, pero sobre todo, que tengan conocimiento que existen instancias que las defienden y que deben denunciar cualquier tipo de agresión, ya sea psicológica y física.

Rossana Mena Quetzal lamentó que los casos de violencia contra las mujeres no disminuya, sino que va en aumento porque las víctimas no proceden conforme a la ley y no acuden a poner la denuncia correspondiente, por miedo o porque creen que ya no recibirán el pago de la manutención del padre y anteponen a sus hijos, pues muchas dicen que “ahora quién nos mantendrá”.

La violencia contra las mujeres, indicó, empieza con gritos, humillaciones, incluso de manera psicológica, y la mujer no dice nada, por lo que este problema va en aumento hasta que las víctimas sufren agresiones físicas.

Dijo que por el momento no se tiene manera de medir la cantidad de casos, ya que existen varias instancias que atienden este problema, como un departamento que funciona en las instalaciones de la Policía Estatal.

También la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) se encarga de atender los casos reportados y los canaliza a las dependencias jurídicas correspondientes para que las afectadas reciban la asesoría requerida.

Comentó que en su departamento, hasta el momento se han canalizado 38 denuncias de violencia, pero eso no quiere decir que sea la totalidad de casos, considerando que hay otras dependencias de gobierno a donde pueden acudir.

Creencias

Dijo que es necesario reeducar a los hombres que en ocasiones son machistas, ya que creen que la mujer es la que lava, plancha, cocina y se encarga de todas las labores domésticas, cuando en realidad esas actividades deben ser compartidas, pero como ellos son proveedores del hogar no asimilan que debe haber equidad.

Señaló que para reducir la violencia quizá se tenga que pasar por dos generaciones, por lo que es importante educar a los niños en las escuelas, a fin de que cuando sean adultos ya tengan otra cultura, por lo que desde ahora se les debe inculcar que no deben violentar a las mujeres y todas las actividades que realicen en pareja deben ser compartidas.— Juan Antonio Osorio Osorno