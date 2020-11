A golpes quieren quitar lote

Denuncia penal a excomisario ejidal y otros, en Izamal

IZAMAL.— Pedro Pablo Tello Barceló, de 64 años de edad, denunció penalmente que Fidencio Ucán Ku, quien se ostenta como presidente del Consejo de Vigilancia del ejido de Izamal, y Carlos Gabriel Ojeda Torres, “Zobek”, quien fue comisario ejidal de noviembre de 2006 al mismo mes de 2009 lo golpearon cuando trabajaba en su pequeña unidad ganadera que se ubica en el ejido.

En entrevista, el denunciante narró que anteayer sábado, Ucán Ku, Ojeda Torres y otras personas lo golpearon, luego que llegaron al terreno donde él trabaja para, le dijeron, delimitar tierras con base en los acuerdos aprobados en una supuesta asamblea ejidal de 2008.

Tello Barceló afirmó que eso afecta una parte de las tierras que él trabaja desde el año del 2006, con un usufructo que le da el derecho de ocupar dichas tierras.

“Han sido ya muchas las veces que me han agredido, y prueba de ello son las denuncias que, en el Ministerio Público, he interpuesto contra estas personas que intentan apropiarse de las tierras que he trabajado con tanto esfuerzo”, relató.

“Por este motivo les hago responsables de lo que me pueda ocurrir a mí o a algún familiar mío”, afirmó.

Dijo que varias cabezas de ganado han sufrido accidentes inexplicables, pero no tiene pruebas para demostrar que los dañaron de manera intencional en su terreno.

“Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto.

“El actual comisario ejidal, Wílliam Gorocica May, y el presidente del Consejo de Vigilancia, Fidencio Ucán Ku, me enviaron un citatorio para acudir a tratar los asuntos sobre la delimitación de tierras de la asamblea del 2008, pero es algo fuera de la legalidad de la directiva ejidal porque ésta se encuentra impugnada”, recordó.

Precisó que su más reciente denuncia ante la Fiscalía quedo en la carpeta UNATD-843/20020, con fecha del 13 de noviembre pasado.

Indicó que según datos de la base de información del Registro Agrario Nacional, la asamblea de 2008 para delimitar tierras de uso común es inexistente y, por si fuera poco, existe un documento que ampara el derecho que se le otorgó a él antes, en 2006.— José Candelario Pech Ku