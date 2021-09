A grupo foráneo contratan para trasladar balasto en Progreso

PROGRESO.– El arribo del primer cargamento de balasto largamente esperado, que se usará para la ruta del tren maya, ya generó inconformidad y podría haber enfrentamientos entre agrupaciones sindicales, porque fueron desplazados los sindicatos locales para el traslado del material pétreo a los tramos donde se realiza el tendido de las rieles.

Procedente del puerto de Veracruz el jueves a las 4:27 de la madrugada en viaje de cabotaje arribó el remolcador “Marina Oceanic”, de 32 metros de eslora, trajo remolcada la barcaza “LM 3004” con un cargamento de 7,500 toneladas de balasto. Atracó a las 8:34 horas, hoy sábado a las 13 horas debe zarpar con destino al puerto jarocho para otro embarque del material pétreo.

El balasto se extrajo y procesó en Actopan, Veracruz y de ahí lo trasladaron al puerto jarocho de donde zarpó la barcaza “LM 3004”, que llegó el jueves pasado transportado por el remolcador “Marina Oceanic”.

El cargamento de balasto es trasladado desde el jueves a la comisaría de Chocho, del municipio de Tixpéual, el transporte está a cargo del Sindicato Nacional Primero de Mayo, que en Yucatán representa Ángel Méndez Rivera.

Esa agrupación sindical desplazó a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) que en Yucatán representa Carlos Cisneros Dogre y ya daban por hecho que se encargarían del manejo de todo el balasto que llegará por vía marítima desde Veracruz.

Se sentían seguros

Los de la Catem se sentían seguros en el manejo del balasto y compraron góndolas nuevas, las primeras 20 se encuentran en un terreno de la comisaría de Paraíso donde el 17 de junio pasado en una ceremonia que presidió su líder nacional Pedro Haces Barba, se las mostraron al gobernador Mauricio Vila Dosal y aseguraron que tendrían 100 góndolas para el traslado del material pétreo.

Pero resulta que el Sindicato Nacional 1 de Mayo, le ganó a la Catem, y el jueves la dirigencia de esa agrupación se encargó de las maniobras para el transporte del balasto a la comisaría de Chocho, lo que causó molestia e inconformidad entre el Sindicato de Transportistas de Materiales de Construcción de este puerto que dirige Javier Góngora Domani, agrupación que está afiliada a la Catem.

Javier Góngora señaló que hay inconformidad entre los transportistas de este puerto porque fueron desplazados por el Sindicato Nacional Primero de Mayo, cuyos dirigentes indicaron que tienen contrato con la empresa Azvindi, que tiene a su cargo la construcción de un tramo del tren maya.

No bloqueen

Góngora Domani detalló que a principios de semana, cuando ya estaba por arribar el cargamento de balasto, un representante de la Secretaría de Gobernación, de nombre David, llegó a este puerto y se entrevistó con él (con Javier Góngora) y le pidió que no bloqueen el acceso a las instalaciones portuarias ni el paso de las góndolas.

“Gobernación se enteró que íbamos a bloquear el paso de las góndolas, porque no nos contrataron para el traslado del balasto y me pidieron que no se haga, que nos tranquilicemos para no cerrar el puerto y que el miércoles 22 tendremos una reunión en Mérida con representantes de Fonatur para llegar a un acuerdo en el manejo del balasto”, explicó Góngora Domani.

Dispuesto a trabajar

Javier Góngora señala que el sindicato que representa no está dispuesto a trabajar contratado por el Sindicato Nacional Primero de Mayo, sino contratar el traslado del balasto directamente con la empresa que tiene a su cargo la construcción del tramo del tren maya.

Al comentar sobre la postura de la Catem en Yucatán que no se ha pronunciado sobre el caso, ni qué harán con las góndolas que trajeron en junio pasado, Góngora Domani comentó que “seguro el senador Haces Barba, líder nacional de esa agrupación ya le llamó la atención a su representante en este estado y le ordenó que se calle”.

Javier Góngora remarcó que hay molestia en el Sindicato de Transportistas de Materiales de Construcción que representa, pues ahora que tienen la oportunidad para tener trabajo y obtener recursos, son desplazados por una agrupación foránea. Dijo que después de la reunión del miércoles 22 de este mes, decidirán qué medidas tomarán.— GABINO TZEC VALLE