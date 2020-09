A la deriva el retorno de los cruceros turísticos a Yucatán

El callejón del amor es otra zona que ahora luce semidesierta (Foto de Gabino Tzec) El callejón del amor es otra zona que ahora luce semidesierta (Foto de Gabino Tzec) Apenas algunos visitantes se ve en el malecón, a diferencia de los días en que arriban cruceros (Foto de Gabino Tzec) La fecha de regreso de los cruceros turísticos a Progreso aún es incierta (Foto de Gabino Tzec Valle) El trovador Apolinar Cortez, quien en días de crucero ofrece sus canciones a los visitantes (Foto de Gabino Tzec) Algunos artesanos, como Leonel Cervera, ahora tienen muy escasa demanda (Foto de Gabino Tzec) El callejón del amor es otra zona que ahora luce semidesierta (Foto de Gabino Tzec) Apenas algunos visitantes se ve en el malecón, a diferencia de los días en que arriban cruceros (Foto de Gabino Tzec) El tianguis artesanal en Progreso luce desierto desde marzo, solo las palomas acuden (Foto de Gabino Tzec) El tianguis artesanal en Progreso luce desierto desde marzo, solo las palomas acuden (Foto de Gabino Tzec) Apenas algunos visitantes se ve en el malecón, a diferencia de los días en que arriban cruceros (Foto de Gabino Tzec) ❮ ❯

PROGRESO. ¿Cuál es el futuro de los cruceros turísticos?, es la pregunta que hacen artesanos, meseros, trovadores, vendedores ambulantes, restauranteros, masajistas y demás prestadores de servicios que están ansiosos de ver de nuevo a los barcos que traen turistas que invaden las playas.

La "veda" de los barcos de recreo lleva seis meses. Tanto prestadores de servicios como las autoridades marítima, portuaria y municipal están a la expectativa.

Nadie sabe a ciencia cierta cuándo van a retornar los cruceros, incluso los planes de recibir nuevos barcos, como el de Disney programado para que arribe el 21 de enero, podrían no concretarse.

De acuerdo con la Administración Portuaria Integral este año debían llegar 146 cruceros que transportarían a 450,000 pasajeros, que dejarían importante derrama económica.

Sin embargo, por la pandemia del coronavirus del 1 de enero al 14 de marzo solo arribaron 45 y desde esa fecha hasta el 17 de este mes dejaron de llegar 49.

No hay fecha para el regreso

La misma API señala que no hay fecha para el retorno de los cruceros, la Carnival Cruises Line está desesperada para reanudar sus travesías, pero el gobierno de Estados Unidos aún no lo autoriza, de modo que se ignora cuándo reanudarán los viajes.

“Podría ser para noviembre o diciembre” señala una fuente de la API, pero lo cierto es que no hay nada seguro en el futuro de los barcos turísticos que están en puertos de Estados Unidos en espera que se autorice que zarpen para surcar las aguas del Golfo de México y mar Caribe.

Como se informó, el 3 de marzo un pasajero del "Carnival Valor" que estuvo en este puerto y Cozumel dio positivo a Covid-19 cuando llegó a Estados Unidos.

Desde que se dio la alerta sanitaria por el Covid-19 el último crucero que llegó al puerto fue el "Carnival Fantasy". Llegó el 14 de marzo, arribó directo de Mobile Alabama, no estaba programado.

Seis meses en espera

Ese mismo sábado 14 la naviera Carnival Cruises Line anunció en Miami, Florida, la suspensión de viajes de todos sus barcos y retornarían hasta el 10 de abril.

Pero la "veda" se alargó, ya lleva seis meses y en opinión de prestadores de servicios podría llevarse todo el año y retornarían hasta enero.

Por ello la pregunta que todos se hacen en el puerto es ¿cuál es el futuro de los cruceros?

Ya pasaron seis meses y aún no hay fecha programada, las navieras aún no anuncian la reanudación de los viajes, las playas siguen cerradas y no hay información de cómo se evitarían las aglomeraciones.

Llamado a ser optimistas

Leonel Cervera, con 20 años trabajando en el puerto ofreciendo a turistas diversas artesanías, señala que hay que ser optimistas y opina que los barcos turísticos retornarían hasta enero o hasta que haya la vacuna.

El trovador Apolinar Cortez, quien los días de crucero trabajaba en la playa del malecón y recibía propinas de los pasajeros, también está en espera de noticias de la reanudación de los arribos.

Pero nadie sabe, ni siquiera alguna autoridad tiene información, ni la Dirección Municipal de Turismo a cargo de Manuel Rosado Heredia, pues ese tema lo manejan las autoridades estatales.

Tampoco en la Capitanía Regional de Puertos se tiene información del retorno, la agencia consignataria SSA México, encargada de la recepción de esas embarcaciones de recreo, aún no comunica a la autoridad marítima fecha de llegada.

En junio, en septiembre...

En junio pasado se comentó en círculos marítimos y turísticos que en agosto podrían retornar los cruceros, pero en el verano se dispararon los casos de Covid-19 en el puerto.

Luego se dijo que en septiembre, pero lo cierto es que no hay nada concreto.

La masajista Marina Castro comentó en marzo, cuando se cancelaron las llegadas de barcos turísticos, que la medida solo sería de dos meses.

Tenía la esperanza que el Covid-19 fuera como la influenza AH1N1, que en su momento propició la cancelación de arribos durante dos meses.

Fuerte golpe para la economía

El restaurantero Luis Jorge Vargas Rivero señala que la cancelación representó un fuerte golpe para por lo menos 1,000 trabajadores, entre meseros, vendedores, masajistas, trovadores, restaurantes, artesanos, taxistas, guías de turistas y demás prestadores de servicios.

¿Cuál es el futuro de los cruceros?, se pregunta Vargas Rivero.

"Sí van a retornar, pero no se sabe cuándo, en qué condiciones y cómo serán atendidos en las playas".

"Se tienen que diseñar medidas sanitarias porque habría aglomeraciones, pero su salida de puertos de Estados Unidos lo tiene que autorizar el gobierno de ese país y eso podría ocurrir hasta que haya la vacuna para prevenir el Covid-19”, opina.

Siguen las mejoras en el puerto

El alcalde Julián Zacarías Curi se muestra optimista en cuanto al retorno de los barcos de recreo, que se concreten las gestiones realizadas el año pasado del arribo de más naves de recreo y que para enero arribe el barco de Disney.

Señaló que mientras se reanuda la llegada de esos barcos, el Ayuntamiento continúa trabajando en mejorar el puerto.

"Ahí están las obras de mejoramiento y embellecimiento que se realizaron en el malecón tradicional, la calle 80, Casa de la Cultura y el callejón del amor (calle 23 entre 78 y 80), atractivos que están listos para recibir a los turistas de barco".

De igual manera, indica Julián Zacarías, ya se tiene la aprobación de la playa Blue Flag en un tramo del malecón, la bandera azul será ondeada en breve.

El tianguis artesanal

Mientras, en el tianguis artesanal ubicado en el estacionamiento del local del sindicato de taxistas, donde laboran unos 100 artesanos, solo las palomas están de huéspedes, los puestos están cerrados.

Los tianguistas tuvieron que dedicarse a otras actividades para sobrevivir en los últimos seis meses, muchos están descapitalizados y endeudados, pero aún abrigan esperanzas de que en enero se reanuden los arribos de cruceros.