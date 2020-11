A los pescadores se unen alarifes en la inactividad

PROGRESO.— La crisis económica se agudiza en el puerto, pues a la mala pulpeada que se registra este año por los malos tiempos, a la pandemia del Covid 19 que ha causado numerosos contagios y fallecimientos, y a las bajas ventas se suma que las obras de construcción están suspendidas debido a que no hay polvo de piedra, expresó ayer Roberto Sánchez González, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de esta ciudad.

El líder comerciante indicó que no solo los pescadores no pueden trabajar a causa de los malos tiempos, sino también los albañiles porque no hay material para que laboren en casas de la ciudad y comisarías.

Afirmó que las tiendas que venden material de construcción no cuentan con polvo de piedra, un elemento primordial para elaborar la mezcla para realizar los trabajos.

No hay ese material (polvo de piedra porque no hay producción en las plantas procesadoras debido a que los bancos de piedra están inundados y no se puede extraer, expresó el directivo.

La falta de polvo de piedra, agregó, es consecuencia de las lluvias que bañaron el estado desde junio con las tormentas tropicales y le siguieron los nortes, aún sigue lloviendo y eso propicia que de las sascaberas donde están los bancos de piedra no se pueda sacar ese material para su procesamiento.

Obras

Dijo que en el puerto hay obras en construcción desde muros, reparación de viviendas, construcción de condominios, casas, remozamientos de hoteles, pero la mayoría está suspendida porque no hay polvo de piedra y hay escasez del cemento, así que los alarifes se suman a los cientos de pescadores que están inactivos y ello agrava la crisis económica en el puerto.

Indicó que de acuerdo con informes de los asociados de la Canaco, hay negocios que cuentan con poco polvo de piedra, pero ese producto no lo venden solo, sino que tiene que ser con otros materiales y muchas personas no pueden hacer esos gastos.

Señaló que, en cuanto al Buen Fin, los negocios pequeños no tuvieron buenas ventas, la mayoría invirtió en promociones y la recuperación fue baja.

Calculó que en el reciente Buen Fin, las ventas fueron la mitad de lo que se vendió en años anteriores, cuando la pulpeada fue buena.

En números, el dirigente de la Canaco consideró que las ventas ascenderían presuntamente a alrededor de cinco millones de pesos, que sería el 50 por ciento de un período de buena venta en un Buen Fin.— G.T.V.