A merced de la CFE; cortes de energía amenazan cultivos en Oxkutzcab

OXKUTZCAB.— Cerca de un millar de campesinos de 22 unidades de riego del antiguo Plan Chac se quejan contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya que por los constantes cortes en el suministro eléctrico están a punto de perder cultivos.

Los inconformes piden a las autoridades estatales y federales tomar cartas en el asunto.

Señalaron que, ante la falta de mantenimiento al sistema de distribución, a diario se interrumpe la energía por horas, lo que afecta directamente el riego de los cultivos.

De acuerdo con Pedro Briceño López, representante del Pozo 6 Anexo, los campesinos corren riesgo de perder sus cultivos de hortalizas, ahora que las lluvias son escasas en la zona.

Explicó que esta semana las interrupciones en el suministro eléctrico ocurrieron a diario.

A media semana, personal de la CFE acudió a la zona afectada para reparar la falla; sin embargo, los problemas continuaron, pues “no solucionaron el problema, solo hicieron un remedio”.

Sin el servicio de energía no pueden mover las bombas con el riesgo de que se pierdan los cultivos, manifestó.

Diagnóstico

Para descartar que la falla provenga del sistema eléctrico de la bomba que usan contrataron a un electricista particular, pero en el chequeo de rutina el diagnóstico fue que el voltaje de energía de la zona es muy bajo para el funcionamiento de las 18 bombas de riego, abundó el afectado.

De acuerdo con Briceño López, el problema lo debe solucionar la CFE en la subestación ubicada en la carretera Oxkutzcab-Akil, donde se requiere la instalación de dos triples disparos (fusibles) para una mayor fluidez de energía.

Pero, dijo, parece que la empresa productiva del estado no tienen recursos para mejorar el sistema de distribución para la zona de producción agrícola.

Los representantes de unidades en esa zona de producción piden al gobierno estatal y federal solucionar estas anomalías en Yucatán.

Lamentaron que los agricultores prácticamente estén a merced de la CFE y no tengan a dónde acudir (para la solución de sus problemas de suministro eléctrico).

“Los campesinos dependemos del campo, no somos burócratas, ni personas de oficina, si no cosechamos no tenemos ingresos para llevar el sustento familiar”, señalaron.— Megamedia