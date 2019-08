A plena luz del día, roban más de 15 mil pesos en Seyé

SEYÉ.- Cerca de 15 mil pesos en alhajas y 3 mil pesos en efectivo se llevaron ladrones de un predio de la calle 40 del rumbo conocido como “Del Cobay” en Seyé a plena luz del día.

Rocío Manzanilla Cauich denunció que aproximadamente a las dos de la tarde cuando se dirigía a Mérida en compañía de su esposo, se dieron cuenta de que se les había olvidado unos papeles y regresaron a su domicilio. Al llegar vieron correr a varios tipos, entre los que reconocieron a uno apodado “Norot”. Cuando entraron a su casa se dieron cuenta que habían arrancado uno de los protectores de la pared.

El esposo corrió detrás de los tipos que se internaron en el monte, pero al ver que se trataba de varios sujetos, por seguridad decidió no seguir más; entonces acudió a solicitar el apoyo de la policía municipal, pero estos le dijeron que no pueden hacer nada porque no es de su competencia y que si quieren, que acudan a poner su denuncia en Kanasín en la Fiscalía General del Estado para ver si se investiga.

Vecinos del lugar señalaron que no es la primera vez que ladrones se meten a los predios a robar y que incluso temen por su seguridad, ya que a estos no les importa hacer sus fechorías a plena luz del día.

“Seguramente vienen armados. Si se les enfrenta pueden llegar a matar a uno porque la policía no hace nada, a lo mejor los mismos policías son sus cómplices”, dijo una vecina de la zona.

Con la frustración a cuestas por no recibir apoyo de las autoridades, la joven pareja víctima de la delincuencia acudió a la agencia de la Fiscalía General del Estado en Kanasín a levantar la denuncia correspondiente.-MAURICIO CAN TEC