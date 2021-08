A sus 14 años gana 3 medallas de oro

Solicita se apoye a los deportistas de Hunucmá

HUNUCMÁ.— Oriundo de esta ciudad y en vísperas de cumplir 15 años de edad el sábado 28 próximo, Gabriel Olliser Zel Martín ganó tres medallas de oro en el Campeonato Panamericano Sub 15 y 17, organizado por la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas se realizó en Monterrey, Nuevo León, del martes 10 al lunes 23 de agosto.

Ganó los tres metales áureos al obtener el primer lugar con 198 puntos, ya que su arranque fue con 86 kilos de peso y finalizó con el envión con 112 kilogramos.

El joven atleta retornó de Monterrey a esta ciudad anteayer martes a las 8 a.m.

Entrevistado en su casa, Zel Martín recordó que empezó en este deporte gracias a que veía entrenar a sus dos hermanas, quienes participaron en un campeonato en Ecuador hace unos años.

Narró que a sus 6 años de edad empezó a practicar, al ver a sus hermanas entrenar en instalaciones del Polifuncional de esta ciudad que hoy están muy abandonadas.

En ese entonces levantar pesas para él era un juego, pero con el tiempo se convirtió en una disciplina a la cual respeta mucho y que, a sus escasos 15 años, ya le dio grandes satisfacciones.

Afirmó que todo ello no sería posible sin el apoyo de su familia, sobre todo agradece el esfuerzo que hace su mamá para seguir apoyándolo en este deporte.

Igual agradece a sus hermanas, las gemelas María Jesús y María José, quienes tuvieron que dejar este deporte para apoyarlo, ya que los entrenamientos son un gasto económico familiar.

Todos los días él viaja de Hunucmá a Mérida, para practicar en el Centro de Alto Rendimiento, y viaja de retorno, pero no cuenta con un apoyo económico ni beca para los gastos de transporte.

Indicó que cuenta solamente con el apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) y de su entrenador, David Castillo Baranda, a quien le agradece toda la ayuda que le proporciona para poder llegar hasta donde está ahora.

Dijo que se esforzará más, ya que una de sus metas es llegar algún día a las Olimpiadas. “Sé que para llegar a ello no es nada fácil, estoy consciente de lo que todo esto conlleva, como mucho sacrifico y disciplina”.

Como todo joven le gustan los videojuegos. Ahora se prepara para entrar al primer año de preparatoria.

A una pregunta, Francisca Martín Mex contestó que se siente orgullosa de los logros de su hijo a su corta edad.

“Hay veces que siento que no podré seguir apoyando, pero cuando veo estos logros y veo que le echa todas las ganas y no se ‘raja’ en levantarse todos los días a las 5 de la mañana para viajar a Mérida, me motiva a seguir luchando con él.

“Pero también le digo que siempre, primero, el estudio y, luego, el deporte, que es algo que va a la par.

“Mientras Dios me lo permita seguiré trabajando para apoyar a Gabriel”, afirmó.

Relató que esta vez que su hijo, menor de edad, “se fue a Monterrey solito, se levantó a las 2 de la mañana para agarrar su camión para llegar al aeropuerto, donde tenía que estar a las 4 de la mañana para registrarse.

“Esto nadie lo sabe. Solo nosotros, como familia, sabemos el sacrificio que hacen muchos jóvenes deportistas. Muchos creen que es fácil, pero realmente no es así, y sobre todo que ellos van en representación de una comunidad o de un país y, lamentablemente, a veces no hay el apoyo.

“Pero gracias a Dios, la familia y amigos siempre apoyan. Ojalá, Gabriel pudiera conseguir una beca para así ayudarse con los gastos de pasaje”, expresó.

El joven medallista dijo que ojalá se apoye más al deporte en Hunucmá, ya que es tierra de buenos deportistas y a veces por falta de recursos lo han dejado.

“Como yo, hay muchos también que tenemos que hacer sacrificios, así como nuestros padres, quienes hacen un doble esfuerzo”.

“Que las nuevas autoridades nos viren a ver”, pidió, en alusión a Edna Marisa Franco Ceballos, quien será la alcaldesa desde el 1 de septiembre próximo.

“Ya que el deporte en estos tiempos nos puede dar buenas oportunidades y evitar que muchos jóvenes, en vez de buscar algún vicio, busquen un balón, unas pesas, un ring o una cancha donde puedan divertirse sanamente y sacar toda su energía para bien.

“Así como yo que ahora disfruto de estos logros y que seguiré dando el 100% para ser mejor esta disciplina”, expresó.— María Inés Castilla Quintal DiariodeYucatan