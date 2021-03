A través de Facebook una mujer pide ayuda para recuperar a su hija

Fue sustraída hace cinco días por una mujer y no sabe de su paradero

No menciona que hubiera interpuesto la denuncia correspondiente

BUCTZOTZ, Yucatán.- La tarde de este martes, la señora Isabel Ceballos publicó en su cuenta de la red social Facebook un llamado a sus amistades y familiares para que la ayuden a localizar a su hija menor de edad, que al parecer fue sustraída por una mujer hace cinco días.

"A mis amig@s y familiares: Quiero pedirles su ayuda para localizar a la señora María Minelia Poot Chan, la cual hace 5 días sustrajo de mi domicilio a mi hija de apenas 12 años", compartió la señora Ceballos.

La publicación de Isabel Ceballos señala que la persona que se llevó a su hija lo hizo a base de mentiras y que hasta el momento ella no sabe de su paradero.

La señora Ceballos dice que agradecerá a quien le ofrezca información de la mujer que sustrajo a su hija y pidió que compartan esta información a través de las redes sociales.

"Mi dolor es enorme, no le deseo a nadie esto que estoy pasando y la desesperación de no saber de mi pequeña me está matando el alma. Ayúdenme por favor!", concluye la publicación.

La señora Ceballos ha recibido varias muestras de apoyo y solidaridad, sin embargo, en ningún momento menciona que hubiera interpuesto la denuncia correspondiente ante las autoridades, tampoco explica cuál es su relación con la presunta sustractora, sin embargo, en una de sus respuestas a los comentarios de sus contactos incluyó una fotografía de quien se supone es María Minelia Poot Chan.