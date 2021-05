''Abandonan'' parques y servicios en Izamal

IZAMAL.— A tres semanas de las elecciones del 6 de junio, vecinos opinan que el Ayuntamiento que preside Fermín Sosa Lugo abandonó los servicios públicos porque hay basura acumulada en esquinas y hay juegos rotos en los parques infantiles.

En el Centro se observó que en los parques Crescencio Carrillo y en el Zamná aún no reparan las bancas rotas, los letreros turísticos están rotos y descoloridos, y, los postes de alumbrado, quebrados o sin lámpara.

Igual se observó que algunas camionetas de la Comuna son usadas por el equipo de logística del candidato del PRI, el exalcalde Warnel May Escobar, junto con empleados municipales.

“Como estamos lejos del Centro y aquí no pasan los ‘gringos’, por eso está el parque así de abandonado, nadie le da mantenimiento porque no llegan los turistas a este lugar; vi que tomaste fotos y pensé que eras del Ayuntamiento, ya te iba a reclamar las cosas, pero vi que no eres del Palacio”, dijo la vecina Luisa Trujeque.

El vecino Luis Uc, a su vez, indicó que “es una pena que los pobres de la colonia Santo Domingo no tengamos un bonito parque, creo que se olvidaron que la gente vive por este lugar.

“Cuando vinieron a poner las bancas hasta nos dijeron que nunca más tendremos espacios de mala calidad y resulta que ahora está abandonado, pero es la calentura del momento”, opinó.

Marcos Canul dijo que “ojalá antes de que salga este Ayuntamiento chanpongan a trabajar a la gente y tengamos un parque más limpio, con las bancas ya reparadas, juegos pintados y que quiten los rotos, porque si bien la pandemia (del Covid-19) no deja que todos se reúnan, eso no quiere decir que los del Ayuntamiento abandonen los servicios públicos”.— J.C.P.K.