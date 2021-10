“Abanican” un lío ejidal en Valladolid

Varios tienen interés en tierras de Punta Laguna

VALLADOLID.— La directiva ejidal, encabezada por el comisario Maximiliano Kumul Can y el secretario Miguel May May, en rueda de prensa señalaron que hay muchas personas interesadas en tierras ejidales, sobre todo las que están ubicadas en la zona de Punta Laguna, y señalan a varias personas como al asesor legal, Rafael Acosta Solís, al propio alcalde Alfredo Fernández Arceo, y empresarios que podrían ser los que “abanican” el lío en el que un grupo de ejidatarios que han solicitado la remoción de la actual directiva.

Ayer publicamos que en medio de un ambiente tenso, de gritos pidiendo la remoción del comisario ejidal, representantes de la Procuraduría Agraria llevaron al cabo una asamblea en donde 179 ejidatarios debieron presentarse para ratificar su solicitud de remoción del comisario, según una petición que tienen firmado, pero solo llegaron 140 de ellos, faltando 39, pero con la presencia de 173 se podría cumplir con el requisito del 25% del padrón, tomando en cuenta que suman 692.

Kumul Can y May May, expusieron que el martes los representantes de la Procuraduría Agraria, Ricardo Alamilla, William Castellano Góngora y Santiago Aguilar Puc incurrieron en diversas irregularidades para favorecer a los ejidatarios que piden la remoción de la directiva, violando así las normas ejidales.

Expusieron que la reunión estaba pactada a realizarse de 11 de la mañana a tres de la tarde, pero ellos, por decisión propia, al ver que los solicitantes no cumplían con llevar a los 173 que se requerían, permitieron que se prolongara una hora más la asamblea en espera que lleguen otros, lo cual no ocurrió.

Del mismo modo permitieron que firmen 12 ejidatarios que llegaron a la reunión, pero sus nombres no figuran en la lista que se presentó cuando se hizo la solicitud a esa dependencia federal para la remoción del comisario y finalmente decidieron hacer otra reunión en fecha aún por determinar para dar chance a los 33 que hacen falta para cumplir el requisito, lo cual viola completamente la ley, a pesar que ellos mismos forman parte de la Procuraduría Agraria, por lo que tomarán las acciones legales pertinentes en contra de los funcionarios que llegaron.

En la rueda de prensa, el comisario y secretario entregaron un boletín de prensa, en donde explican los problemas por los están atravesando y la intromisión de un grupo de ejidatarios, encabezados por Aurelio Xiu Uch, Antonio Abán Cocom, Armando Hoil Uicab, todos ellos, según exponen, financiados por Rafael Acosta Solís.

Castigo

Recordaron que cinco ejidatarios fueron sancionados en una asamblea realizada el pasado 13 de junio, y por decisión de la asamblea se acordó aplicarles un castigo por 15 años para que no ocupen algún cargo dentro de la directiva y por cuatro para que no tengan derecho a voz ni voto en las reuniones. Además al grupo opositor se le ha denunciado ante la Fiscalía del Estado por invadir 44 lotes en el polígono de Zaciabil, mismos que están asentados en el Registro Agrario Nacional y ante el Tribunal Unitario Agrario.

Además de los tres ya mencionados se señala a los ex comisarios Leonardo Pech Un y José Matilde Cervera Dzul, quienes según se expone encabezan el grupo de choque que ha perjudicado a la actual directiva, bajo la asesoría y financiamiento de Rafael Acosta Solís.

Los cinco cabecillas también han sido denunciados ante la Fiscalía por daños en propiedad ajena, pero hasta la fecha esas querellas no han seguido su curso legal, debido a que al parecer a la Fiscalía no le interesa resolver el problema.

Explicaron que existen fuertes intereses de externos en el ejido de Punta Laguna, y serían los que están detrás del grupo opositor para desestabilizar a la actual directiva, que lo único que hace es actuar en beneficio de los ejidatarios, luego de tantos abusos que cometieron los denunciados y que ahora ven afectados sus intereses económicos y ejidales, sobre todo el asesor de ellos Acosta Solís, a quien le han quitado más de 10,000 hectáreas de tierra que se había adjudicado de manera ilegal y que había repartido entre su suegra y su esposa.

Además de Acosta Solís, señalan al alcalde Alfredo Fernández Arceo, quien es cuñado de Antonio Abán Cocom, a la misma Fiscalía del Estado, a la Procuraduría Agraria que viola la ley de manera flagrante.

Otros ejidatarios comentaron de manera separada que hay empresarios de Yucatán interesados en las tierras de Punta Laguna y sus alrededores y también podrían estar participando en el financiamiento al grupo de choque que causa conflictos y violencia cuando se pretende hacer una reunión ejidal y que piden la remoción de la directiva, ya que ellos quieren tener el control de todo el ejido, lo cual no podrán hacer.— Juan Antonio Osorio