Abarrotan las papelerías

Dan prioridad al regreso a clases y no vacacionar

VALLADOLID.— Debido al regreso a clases en los próximos días, las ventas en las papelerías y negocios de material escolar registran llenos y mucho movimiento, en donde familias acuden a realizar sus compras, aunque algunas dicen que es mucho dinero lo que se gasta ahora, y aumentará cuando sus hijos ya entren a la escuela.

En una de las papelerías y venta de material escolar ubicada en la calle 28 entre 35 y 37, se observó un gran movimiento de padres de familia desesperados por conseguir promociones, sobre todo en libretas, cuyos precios van desde los $15 hasta los $165, dependiendo de la calidad de cada uno de los productos.

María del Pilar Araujo Mena, una de las madres que se encontraban en el lugar manifestó que buscaba lo más económico, pues tiene tres hijos, dos de ellos en la primaria y uno en secundaria, de modo que sus gastos se multiplican por tres.

Comentó que por cada uno de sus hijos quizá se gaste alrededor de $1,500, tomando en cuenta sus materiales, uniforme, calzado, mochilas, entre otras cosas, además que hay que esperar cuando entren porque “seguramente” les pedirán algún donativos que de alguna forma es obligatorio.

Otra madre de familia cuya hija entra a tercer grado en el Cobay, comentó que “seguro se gastará alrededor de $2,000, ya que solo de libretas son alrededor de $400, tomando en cuenta que compraba las que cuestan $65.

“Si les compro más baratos rápido se rompen y a las pocas semanas empiezan a pedir otras”, dijo.

“Los uniformes cuestan otros $500, mandar a hacer dos paquetes, además se les comprará calzado que tiene un costo promedio de $300. Al entrar hay que pagar $650 de inscripción, además del paquete de libros que le exigen que cuesta alrededor de $700, por lo tanto es mucho dinero lo que se gasta.

La mujer comentó que aunque tiene mes y medio de vacaciones, no pudieron salir a ningún lado porque se tenía que ahorrar para enfrentar estos gastos de regreso a la escuela, aunque en el caso de su hija lo entendió, pero sabe de muchas que no, y exigen a sus padres lo que no hay.

En cuanto al regreso a la escuela, los del sistema Conalep, ingresaron desde la semana pasada, los del Cobay, lo harán el próximo día 19, mientras los del nivel básico, primaria y secundaria será hasta el 25.

Con el regreso a clases, se reactiva de nuevo el movimiento económico de la ciudad, ya que regresan miles de estudiantes y los taxistas, transporte público, tiendas, cocinas económicas, supermercados, entre otros, se verán beneficiados.— Juan Antonio Osorio