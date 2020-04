Abren “y no les hacen nada”

MOTUL.— Vecinos de esta ciudad denuncian que céntricos comercios no esenciales continúan trabajando, como tiendas de ropa y oficinas de financieras.

Pidieron que el Ayuntamiento intervenga para hacer cumplir la orden federal y estatal de que se suspendan todas actividad no esencial del 31 de marzo al 30 de abril en el país para contener los contagios de la pandemia de Covid-19.

Expresaron que no puede ser posible que las autoridades municipales no les digan nada a los encargados de los negocios no esenciales que siguen abriendo.

“No se dan cuentan que ponen en riesgo a la comunidad; al tratar con las personas pueden contagiarse y hacer lo mismo con su familia, lo que puede agravar esta pandemia en el municipio”, dijo un inconforme.

“A esos que venden ropa les vale las indicaciones para prevenir el avance del Covid 19”, agregó.

“Son los únicos que abren todos los días, a pesar de que la patrulla pasa con el perifoneo para invitar a cerrar, pero nadie les hace nada, todavía ayer (por el jueves) les llamaron la atención, les tomaron foto y hoy (por ayer) volvieron a abrir”, abundó.— Mauricio Can Tec

