Abuelitos relatan la angustia que vivieron aislados en zona inundada en San Felipe

LOCHE, comisaría de Panabá.- En suelo seco y seguro dos días después de que fueron rescatados de un rancho de San Felipe, donde permanecieron aislados una semana a causa de las inundaciones causadas por las lluvias que ocasionó en la Península la tormenta tropical “Cristóbal”, el matrimonio conformado por Néstor Cemé y Máxima Pech Moo relata los momentos de angustia que pasaron y que hubo momentos en que sintieron mucho miedo, pues ya habían empezado a salir los lagartos al tratarse de una zona de pura sabana.

Los abuelitos, quienes permanecen en la casa de su hija Socorro en esta pequeña población dicen que están más tranquilos, pero preocupados por los animales que tuvieron que abandonar.

Desesperación

Néstor Cemé, de 86 años, dice que vivieron momentos de desesperación porque no sabían si iban a poder salir o no del rancho, y si las lluvias continuaban corrían el riesgo de que la casa donde estaban resguardados también se inunde.

Máxima Pech dice que les quedaba poca mercancía y si se quedaban más tiempo no iban a subsistir porque hasta los cultivos perdieron por que se quedaron bajo el agua.

¡Jálale!, recogimos la ropa y salimos como pudimos” Néstor Cemé

“Cuando llegaron esas personas (los de Protección Civil) creímos que era mi nieto, pero nos dicen que por órdenes del gobierno teníamos que salir. ¡Jálale!, recogimos la ropa y salimos como pudimos”.

Pero ahora les preocupa lo que dejaron.

“Mis pobres animales no sé cómo están, los abandoné y solo no puedo ir, ya me dijeron que hasta que se seque regreso”, dice con pesar don Néstor.