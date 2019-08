Abuso policíaco: cobros de $3,000

Llaman Triángulo de Bermudas a zona “terrorífica”

TUNKÁS.— Vecinos de los municipios de Cenotillo, Tunkás y Quintana Roo denuncian que elementos de la Policía Coordinada que opera en la región incurren en el delito penal de abuso de autoridad porque, aseguran, por alguna falta administrativa hacen cobros excesivos, “arriba de los 2,500 pesos”.

Aseguran que esos policías ya convirtieron los fines de semana en terroríficos para toda persona que circule con aliento alcohólico o les genere la sospecha de que está en estado de ebriedad.

“La seguridad es primordial, pero cuando se hace a la fuerza solo se busca problemas; yo estoy consciente que estaba con aliento alcohólico, pero no borracho, y hay testigos en mi pueblo de que es real lo que digo”, relata Ramiro Noh Espinoza.

“No pensaba poner la denuncia pública, pero, por ejemplo, creo que es ilegal que se me detenga en mi pueblo (Quintana Roo) y, en lugar que me dejen en la cárcel de aquí, me lleven hasta Tunkás.

“Sin avisar a mi familia, con lujo de prepotencia y hasta mi coche se llevaron, cuando yo estaba dejándolo a una señora de una tienda con mi cartera y llaves, pero los policías no lo dejaron, arrebataron todo a la señora de la tienda, la noche del domingo 4 de agosto”, denuncia.

“Entré (a la cárcel) a las 9 de la noche y salí al día siguiente a las 9 de la mañana; además me hacen pagar 3,000 pesos en la comandancia de Tunkás, por una falta administrativa y me dan mi recibo oficial, sin firma y sello.

“Entonces eso se llama chanchullo, robo, no hay otra palabra para decir”, indica.

José Díaz, de Cenotillo, a su vez señala que “esta región es como el Triángulo de las Bermudas, a fuerza te van a jod… los que supuestamente están para cuidarnos.

“Pero así se exceden en el trabajo, pareciera que están mas preocupados por sacar dinero que por conservar la paz de estos rumbos.

“Están muy filosos los policías y, si tratas de preguntar o explicar, te salen con que uno qué sabe de leyes, que ellos tienen la razón todo el tiempo”, abunda.

El 21 de julio Wílbert Vicente Pat Mena fue detenido porque supuestamente ebrio guiaba su auto en su natal Tunkás, pero lo encarcelaron en Cenotillo y lo liberaron tras unas horas de arresto y pagar $2,500 de “multa”.

Cenotillo tiene estos días mucha afluencia de gente porque del jueves 1 al lunes 12 próximo celebra a Santa Clara de Asís.— José Candelario Pech Ku