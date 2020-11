Acaba en hospital

Choques en Xaya y Motul con saldo de dos lesionados

MOTUL.— Un motociclista terminó en el hospital tras colisionar contra un automóvil que doblaba en una glorieta con preferencia, con saldo de daños materiales y un lesionado.

El accidente ocurrió ayer alrededor de las 4:30 de la tarde sobre la calle 27 con 48, cuando Carlos Ojeda circulaba de Poniente a Oriente sobre la 27 en la motoneta Italika 110 c. c., placas 4HRV8, pero al llegar a la glorieta en la 48 no se percató del automóvil que doblaba y lo impactó en la parte derecha delantera de la portezuela.

El auto Versa de color azul, con placas YWE 026 A, iba de Norte a Sur.

Tras el fuerte impacto, el motociclista quedó tirado en el pavimento junto al vehículo.

Al lugar llegaron paramédicos de la Policía Municipal que lo trasladaron a un hospital por posible fractura del brazo y pierna derecha.

La aseguradora del automóvil llegó para el deslinde de responsabilidades para el pago de los daños.

En Tekax, un taxista se descuidó y chocó contra el motociclista José Alberto Chan Caamal, de la comisaría de Xaya.

El motociclista fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de la cabecera municipal.

El percance ocurrió ayer en Xaya, comisaría de Tekax, alrededor de las 10:30 de la mañana.

De acuerdo con los vecinos, el taxista Amador Aguilar no vio que venía el motociclista y cruzó la calle sin precaución.

Agentes de la Policía Municipal de Tekax tomaron conocimiento del hecho.— Mauricio Can Tec/ Julio César Caamal Cuy