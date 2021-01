Acaban en el suelo

Joven repartidor de tortillas no ve un alto y choca

MOTUL.— Un repartidor de tortillas a bordo de una moto no respetó un alto y colisionó contra un mototaxi, con saldo de un lesionado y daños materiales.

El percance se registró ayer, cerca de la 1:55 de la tarde en la calle 37 entre 26 y 28, cuando el motociclista circulaba de Oriente a Poniente sobre la 37 y al llegar a la esquina de la 28 no respetó la señal de alto y propició el choque.

El mototaxi Daisuki 125 cc, color azul, era conducido de Sur a Norte sobre la 28, por Lucia Euán Vicaria, de 40 años de edad.

Ángel Jesús Villarreal Herrera, de 19 años, conducía una Vento 200 cc, color rojo y negro, cuando repartía tortillas. Resultó policontundido y fue atendido por paramédicos de la Policía Municipal que lo trasladaron al hospital del IMSS para descartar lesiones más graves.

Ambas partes llegaron a un acuerdo y firmaron la hoja de deslinde de responsabilidades.

En Tizimín, un fuerte golpe que le ocasionaron lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo se llevó un motociclista que manejaba en estado de ebriedad y al pasar en un bache perdió el equilibrio del vehículo, ayer, cerca de las 2 de la tarde.

Édgar Valentín Can Cauich transitaba de Poniente a Oriente sobre la 69 y cerca de llegar a la 48 sufrió el percance. Fue atendido por un paramédico de la Policía Municipal, quien indicó que no necesitaba traslado al hospital.— Mauricio Can Tec / Isauro Chi Díaz