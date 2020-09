Acceso total al turismo

Retiran filtros e instalan módulos de información

VALLADOLID.— Tras más de cinco meses de haberse cerrado los accesos a la ciudad, finalmente ayer jueves se retiraron los retenes sanitarios y se instalaron otros nuevos, pero fungirán como módulos de información para visitantes, como parte de la reactivación económica y turística, de tal modo que los paseantes ya pueden llegar sin problema.

Como publicamos en su momento, cuando se inició la pandemia se cerraron los cuatro accesos a la ciudad, en las carreteras federales, de igual forma se bloquearon otros caminos, como el de la colonia Emiliano Zapata, Chun Huas, incluso la vía estatal que conduce al municipio de Uayma, en donde no se permitía el paso de ninguna persona foránea.

Debido a los retenes que se instalaron se prohibió el paso de los taxistas de los municipios de la región, así como también de Quintana Roo, por lo que se detuvo prácticamente la economía del municipio.

Los retenes propiciaron que los taxistas de otros municipios dejen a sus clientes en las afueras de la ciudad, quienes se vieron en la necesidad de ocupar otro taxi local para llegar al Centro, lo que causó la molestia de los usuarios que gastaron más de la cuenta por concepto de pasaje.

De la misma manera, el sector empresarial no esencial se comenzó a quejar porque sus principales clientes llegan de municipios cercanos y justamente por los filtros instalados no podían entrar a la ciudad.

Los hoteleros y restauranteros fue otro sector económico que se quejó, pues a pesar de estar abiertos sus negocios los clientes no podían llegar porque en las entradas los detenían y si no contaban con documentos que acrediten que ya tenían reservación, no entraban, y mucha gente canceló reservaciones en los centros de hospedaje.

Ayer jueves, alrededor del mediodía, el director de la Policía Jorge Robledo Rodríguez de manera personal dirigió el desmantelamiento de los retenes al retirar los toldos en cada una de las entradas a la ciudad, en los cuatro accesos.

Comentó que aunque los uniformados están entrenados para resistir este tipo de acciones, era obvio que ya era pesado estar en los retenes, sobre todo de madrugada.

“Ahora la estafeta se la estamos pasando al departamento de Turismo, quienes se encargaron de instalar otros toldos en los mismos accesos, aunque mucho más cerca a la mancha urbana, pero servirán como módulos de información”, dijo.

Se pretende que en los módulos de información se les explique sobre los protocolos de salud que deben seguir, aunque es obvio que la mayoría de la gente ya sabe de los cuidados preventivos.

El retiro de los filtros es parte de las acciones que se llevan al cabo para reactivar la economía, por lo tanto ya podrá entrar la gente sin problema, pero aplicando todos los cuidados de salud que deben tener.— Juan Antonio Osorio Osorno