Accidente deja daños materiales y una res muerta

Esta noche se registró un aparatoso accidente en la carretera Umán-Muna, en el tramo Yaxkopoil, cuando el conductor Víctor Zabaleta, vecino de Mérida, circulaba en su automóvil tipo sedan Sentra con placas YWU 959D a la altura del km 123 +200 cuando de momento se le atravesó una res que salió de entre las yerbas del monte.

El conductor no pudo verlo a tiempo debido a que estaba oscuro el lugar, intentó frenar para no atropellar al ganado pero no pudo. El automóvil terminó con el frente destrozado y el panorámico roto.

Mientras el animal terminó muerto a un costado de la vía por el fuerte golpe que recibió, hasta el momento no se encontró al dueño del animal.

La aseguradora se hizo cargo de las diligencias mientras la Policía Municipal de Umán tomó conocimiento de los hechos.