"Acciones legales" en Panabá contra quintanarroenses que burlaron filtros

MÉRIDA.- Esta tarde el Ayuntamiento de Panabá anunció "acciones legales" contra personas que llegaron a ese municipio procedentes de Quintana Roo a un domicilio particular.

Los visitantes ingresaron a la población "burlando los filtros de seguridad e higiene establecidos". Según una publicación en la página de Facebook de la Comuna, los visitantes usaron el llamado "camino de la costa" para entrar a la población.

En la publicación, se acusa a las personas de "irresponsabilidad y de poner en riesgo la salud de todos los ciudadanos del municipio".

Vecinos denunciaron la llegada de las personas, quienes bajaban su equipaje en el predio a donde llegaron cuando fueron sorprendidos.

Según la Comuna, al lugar llegaron militares y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública para tomar conocimiento del hecho. Incluso, el estado de salud de los recién llegados fue valorado por personal médico del gobierno del Estado.

Entradas y salidas de Panabá, cerradas a visitantes

El pasado 25 de marzo, el cabildo de Panabá aprobó cerrar las entradas y salidas de ese municipio. "Se les dará acceso a todo habitante con identificación oficial, acreditando que viva en nuestro municipio", informó entonces el alcalde Jorge Jiménez. Incluso pidió que quienes trabajan en otros municipios y tienen familiares en la población no acudan a visitarlos.

El pasado 17 de abril, la cuenta del Ayuntamiento de Panabá publicó que gente del municipio "sigue insistiendo a sus familiares que vengan al pueblo, buscando la manera de burlarse de los filtros y alterando el orden. ¡CIUDADANOS, ESTO NO ES UN JUEGO!... No dejar pasar a alguien que no resida en el municipio, no es por política y mucho menos por poder, ¡ES POR SALUD!”.

A la fecha, Panabá no ha registrado casos positivos de Covid- 19.

