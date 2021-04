Acento foráneo acaba con timos

En Tzucacab reciben llamadas de un “sobrino”

TZUCACAB.— Vecinos alertan de nueva ola de llamadas telefónicas para extorsionar a las familias, según reportaron a este medio dos padres de familia.

Ángel Martín señaló que anteayer por la mañana recibió una llamada del número 66-47-48-77-32 de una persona con acento foráneo, quien se hizo pasar por sobrino.

“Desde que recibí la llamada me di cuenta que no era mi familiar porque nosotros no hablamos así.

“Me dijo que tenía un problema para viajar y que requería del apoyo de la familia y que necesitaría que yo retire un dinero en tanto que él llegaba, pero le recomendé que hable a su mamá o su papá, ya que son las personas más indicadas para ayudarlo y colgué.

“Hay que estar muy pendientes de estas llamadas, ya que ir a retirar algún dinero de una persona desconocida es obvio que no es con buenas intenciones”, puntualizó.

Un ama de casa de la villa también reportó que recibió una llamada para informarle que su “sobrino” estaba detenido en el aeropuerto y necesitaba 10,000 pesos para que lo liberen, incluso “se escuchaba desesperado y sollozando”.

No obstante, como el primer caso, dijo que el acento del supuesto extorsionador fue lo que le hizo dudar y colgó.— MARTÍN CHAC BACAB