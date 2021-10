Aceptan de forma tácita un arreglo

Silencio del representante legal progreseño

PROGRESO.– El representante del Ayuntamiento en el proceso penal por el caso de cohecho del que fueron imputados 11 ex regidores del trienio 2015-2018 que se sigue en el Centro de Justicia Oral del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial con sede en esta ciudad, al parecer no apeló la aprobación de la suspensión condicionada que solicitaron los siete ex ediles, con lo que se da por sentado que aceptan el arreglo.

A mediados de septiembre Diana Yadira Garrido Colonia, jueza tercero de Control, aprobó la suspensión condicionada del proceso penal solicitada por cinco ex ediles acusados de cohecho por el Ayuntamiento 2018-2021, pasó el plazo para la apelación y el representante del Ayuntamiento ante ese proceso, no apeló esa resolución del juzgado.

El jueves 9 pasado dos ediles solicitaron la suspensión condicionada del proceso penal que se les sigue, también fue aprobada por la jueza Garrido Colonia el plazo para la apelación de parte del Ayuntamiento por medio de su representante, hasta donde se sabe no se hizo, y de esa manera están de acuerdo con que siete de los 11 ex concejales imputados hagan servicio social, den un donativo en efectivo a alguna institución, residir en un domicilio local, y acudir a firmar en el Centro Estatal de Medidas Cautelares.

En este caso no hubo oposición fundada de la víctima (es el estado, en este caso el Ayuntamiento) ni de la Fiscalía para la celebración de la Suspensión Condicional, por lo que la juzgadora procedió a aprobarla.

El representante del Ayuntamiento en el caso de cohecho que se ventila en el Juzgado de Control, es el abogado Lino Magos Acevedo, a quien se le vio en esa instancia el 12 de julio pasado cuando se realizó la audiencia de vinculación.

Lino Magos, a quien se le pidió su opinión sobre el caso de la suspensión condicionada del proceso penal solicitada por siete ex ediles, no respondió a las preguntas que se formularon, guardó silencio en relación a ese polémico asunto de cohecho en el que se involucra a los 11 ex ediles del trienio 2015-2018.

El caso de cohecho está relacionado con el también polémico contrato de las luminarias ahorradoras que firmó el Cabildo 2015-2018 que presidió José Isabel Cortés Góngora.

Los hechos imputados por la Fiscalía Estatal en este caso fueron los siguientes: “Que derivado del proceso de entrega recepción entre las administraciones municipales saliente (2015-2018) y entrante (2018-2021) se obtuvo información respecto de diversas irregularidades en la celebración de un contrato con una empresa.

De dichas revisiones se estableció que el día 23 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 23 horas, en sus entonces funciones como regidores integrantes del Cabildo de Progreso, estas personas se encontraban en la sala de Cabildo de dicho municipio y cada uno de los hoy imputados recibió la cantidad de 110,000.00 pesos, M.N. en efectivo para la suscripción de un contrato para la prestación de un servicio de alumbrado público entre el ayuntamiento de Progreso y la citada empresa, misma autorización que hicieron constar con sus respectivas rúbricas en acta oficial de sesión del cabildo.— GABINO TZEC VALLE