“Aciertos, errores, pendientes...”

Califican la labor del edil ausente de Tizimín

TIZIMÍN.— A 55 días del cambio de mando, líderes de diversos sectores de la comunidad y dirigentes de partidos políticos realizan un balance y califican la administración municipal que encabezó el priista Mario González González durante dos años, tres meses y ocho días.

Luego de 9 años que Tizimín ha sido gobernado por alcaldes priistas, de los cuales dos de ellos han sido varones y una mujer, el municipio será dirigido por un ex alcalde y ex diputado panista quien desde hace tres años buscaba repetir en la presidencia municipal.

En la pasada elección los resultados no le favorecieron a Mario González González quien buscaba su reelección y ante ese panorama optó por no regresar al Ayuntamiento dejando en el puesto a quien fuera su secretario, Reyes Aguiñaga Medina, quien es hoy presidente interino.

Del ex alcalde Mario González no se volvió a saber nada, en la militancia priista y entre sus más cercanos colaboradores se dice que dedica su tiempo a su rancho.

Hoy algunos líderes de la sociedad enumeran los aciertos, errores y pendientes de la administración que está por concluir.

César Tuz Cuxim, presidente de delegación de la Cámara Nacional de Comercio menciona que entre los aciertos están los programas de promoción al turismo de Tizimín y la región como ejemplo “El Cuyo Fest” y la “Feria 2020” que sonó a nivel nacional e internacional.

También ve con bueno ojos la reubicación de la escuela primaria Otilia López en el norte de la Ciudad, aprovechando las instalaciones de lo que fuera el colegio como oficinas de gobierno, lo que representa reducción en rentas de oficinas; otro acierto es el reordenamiento vial que redujo el número de accidentes y riesgos para peatones y vehículos de menor tamaño.

Como errores, señaló el problema por los baches que no se repararon a tiempo cuando era un clamor de la ciudadanía así como la falta de atención a algunos fraccionamientos como la Nueva Esperanza, por el foco de infección que causó el rastro TIF con sus aguas negras, y, por último, la falta de mantenimiento a diversos parques infantiles de Tizimín y comisarías.

El líder de los comerciantes dice que si hay un pendiente que le faltó al alcalde con licencia es el no haber terminado su trienio así como el suministro de servicios básicos y desarrollo urbano en el fraccionamiento Antorcha Campesina y otros de nueva creación, pero también la falta de control en los basureros clandestinos y en lotes baldíos.

Sin embargo, dice que al final fue una administración regular y la califica con 8.

Por su parte, William Dzul Cahum, presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, señala que lo más destacable del Ayuntamiento actual es el apoyo a las familias durante la pandemia al otorgar despensas (fueron estatales y federales), pan y tortilla pues incluso apoyó al comercio local compras por volumen, beneficiando así a ambas partes.

Sin embargo, dice que uno de los errores más criticados fueron las calles que no estaban bien atendidas por la cantidad de baches y por la falta de mantenimiento a las luminarias.

Lamentó que González no haya regresado a terminar su administración.

Wilberth Bates Peraza, conocido contador público, dijo que Mario González fue un buen alcalde pues se preocupó por la salud y desde un principio tomó el control con la pandemia del Covid apoyando a familias vulnerables con apoyo de casa en casa.

Además, dijo que es de destacar los domos que se hicieron en las escuelas pues aunque no le correspondía al Ayuntamiento hacerle la techumbre a las universidades lo hizo.

Sin embargo, dijo que le faltó darle mantenimiento a las calles y a las luminarias de la ciudad, pero sobre todo debió regresar a la presidencia.

Francisco Cetina Carrillo quien, presidente del Comité municipal del PAN dijo, que no podría mencionar ningún acierto de la administración actual ya que no los tuvo, al contrario la misma ciudadanía se dio cuenta del total abandono de la ciudad.

Además, dijo que le prometió mucho a la gente y no les cumplió, y a manera de ejemplo mencionó el cambio de las luminarias que no cumplieron su objetivo como en la avenida Hidalgo, donde las leds no le funcionaron y le adaptaron otras.

También calificó como una mal inversión el haber comprado un camión de pasaje que solo trajo problemas económicos pues no lo usó para lo que debía y por último la pésima condición de las calles, donde no solo se vio un mal trabajo sino material de baja calidad.

“No podría calificarlo, más bien reprobarlo, tampoco opinar más ya que ni está Mario González y no sabemos donde está, creo que nos dejó mucho que desear sobre todo el no haber regresado para cumplir cuando menos el tiempo que juró y prometió, en lugar de dar la cara prefirió huir”, dijo.

Al líder del PRI de Tizimín también se le buscó pero no respondió a las llamadas ni mensajes.— WENDY UCÁN CAN