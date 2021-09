Aclaran que primaria de Tzucacab no fue cerrada por Covid

Niños, a clases presenciales a partir de hoy

TZUCACAB.— Respecto a la nota “Suspenden clases en primaria de Tzucacab: el director tiene Covid”, publicada anteayer martes, el supervisor de la zona escolar 083, José Julián Bustillos Medina, envió un escrito para precisar sobre este tema.

Aclara que la escuela en cuestión, “Niño Artillero”, no fue cerrada, luego que su director, Pedro José Pérez Palomo, dio positivo al coronavirus.

“A continuación narraré los hechos como acontecieron hasta el día de hoy (07 de septiembre)”:

1). El domingo 5 de septiembre por la tarde-noche (6:40 p.m.) el director de la escuela me reporta que se ha realizado una prueba rápida de Covid y ha dado positivo, por lo cual se le solicita aislarse en casa y realizarse una prueba de laboratorio lo más pronto posible, argumenta que su personal docente solicita que el centro sea sanitizado para que esté todo desinfectado y no corran riesgos de contagios tanto alumnos como docentes.

2). De manera inmediata solicito al secretario municipal que la escuela sea sanitizada, a lo cual se me indica que sí se realizará dicho procedimiento por las autoridades municipales el día lunes 6 de septiembre de 7 a 11:30 a.m., pero que no deberían estar el personal docente por el líquido utilizado, por lo cual se solicita solo la asistencia del personal de intendencia.

3). Con los intendentes presentes y personal del Ayuntamiento se realiza dicho procedimiento de manera eficiente el lunes 6 de septiembre.

Positivo

4). El director envía su prueba de laboratorio con resultado positivo y su incapacidad del Issste por 14 días, la cual ya fue turnada a la Jefatura de Sector y a la Dirección de Educación Primaria, cabe mencionar que desde el lunes 6 ya fue comisionado un docente a la dirección (doble función), Marcos Mex Be, quien con responsabilidad aceptó la encomienda por estos catorce días.

5) El martes 7 de septiembre, estando el personal docente completo a excepción del director y cumpliendo con su horario 7 a.m. a 12 p.m. no se apersonan alumnos de manera presencial debido al temor de los padres de familia que algún otro docente estuviera contagiado, sin embargo, los maestros aprovechan para enviar tareas y llegar a acuerdos con ellos.

6). En común acuerdo con los padres de familia que asisten de manera presencial y otros por los grupos de WhatsApp se acuerda que a partir del jueves 9 de septiembre enviarán a sus hijos de manera presencial para ser atendidos, recalcando que el aforo máximo por grupo será de 9 alumnos, además de que tengan la confianza de que la escuela está completamente desinfectada y se están tomando en cuenta todas las medidas sanitarias.

7). Ya fue remitida esta acta de hechos para aclaración de la situación acontecida.