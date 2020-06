Acortarían la pulpeada: proponen que la veda termine el 30 de septiembre

PROGRESO.— La pandemia de Covid-19 golpea fuertemente al pulpo yucateco, cuyos principales clientes son países de Europa y Asia, mercados que están cerrados y por ende, están suspendidas las exportaciones de molusco, así que se analiza la posibilidad de prolongar la veda hasta el 30 de septiembre, informó ayer Enrique Sánchez Sánchez, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Yucatán.

La Canainpesca consensúa la propuesta de que la temporada de captura de pulpo sea del 1 de octubre al 31 de diciembre, tres meses.

La temporada oficial es del 1 de agosto al 15 de diciembre, cuatro meses y medio.

Sánchez Sánchez indicó que el sector pesquero aún no hace oficialmente la propuesta de acortar la pulpeada porque primero la consensúan con los pescadores de barcos y de lanchas.

Afirmó que en la pesca de los barcos hay aceptación, pero falta platicar con los ribereños, quienes también son un importante sector de la actividad pesquera en Yucatán, es importante conocer su opinión y que entiendan cuál es la situación que atraviesa esta pesquería.

Sánchez Sánchez, también presidente de Exportamar de Yucatán, asociación de empresarios pesqueros, recordó que países de Europa y Asia compran el pulpo yucateco, pero no hay exportaciones del molusco debido a que, por la pandemia del Covid-19, los mercados están cerrados, no compran y por ende no hay ventas en el extranjero ni en el mercado mexicano.

Otro problema, agregó, es que la industria yucateca exportadora de pulpo compite con África, que al año produce 35,000 toneladas del molusco y abastece a países de Europa y Asia.

7,000 ton congeladas

“Hay almacenado mucho pulpo yucateco de la temporada pasada, se estima que sean poco más de 7,000 toneladas, que no se pueden desplazar, están en congeladoras de este puerto, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

“Por eso, a mes y medio que se abra oficialmente la temporada de captura se está analizando solicitar modificar el período de pesca, que se inicie el 1 de octubre y concluya el 31 de diciembre”, subrayó el directivo.

Esperanza

“Ante ese panorama de la pesquería del pulpo, se propone modificar el período de captura en este año, porque hay esperanzas que Europa y Asia reanuden sus compras”, expresó.

“Si no se modifica el período se pesca y la captura se inicia el 1 de agosto, es probable que el kilo del pulpo se pague a $30, lo que no sería costeable, habría pérdidas para todo el sector pesquero”, destacó.

Indicó que aún están en la etapa de llegar a un acuerdo, para extender la veda hasta el 30 de septiembre, luego se haría la propuesta al Comité de Producto Pulpo, después al Consejo Estatal de Pesca y luego a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) para su análisis y eventual aprobación.

De la reactivación del sector pesquero, el directivo dijo que las exportaciones de pescado, como mero, rubia y canané, se reanudaron e incluso aumentaron.

Señaló que a la semana cada planta envía en promedio 1,500 kilos y hay 80 (plantas), lo que representa un alivio para la economía de la industria pesquera.— Gabino Tzec Valle

Pérdidas por ciclón

Enrique Sánchez Sánchez, directivo pesquero, informó que el mal tiempo causado por la tormenta tropical “Cristóbal” (este junio) dejó pérdidas millonarias al sector pesquero porque los barcos tuvieron que parar la pesca y retornar a puerto con baja captura.

Requieren de financiamiento

Ahora que comienza a haber demanda de pescado, agregó, hay armadores que por falta de dinero no pueden enviar sus barcos a la pesca, se necesita apoyo, financiamiento para que la flota pesquera no se paralice y se pueda continuar exportando pescado a Estados Unidos.

Carnada, víveres...

Subrayó que para que la pesca se normalice y la mayoría de los barcos pueda salir a pescar, lo que se necesita son recursos para avituallarlos con carnada, víveres, hielo, combustible y anticipos para los pescadores.