Acto de fe motiva a mujer a visitar Progreso; así fue la jornada dominical

PROGRESO.- Cientos de personas llegaron al malecón de Progreso para disfrutar de la playa, del mar y la gastronomía de los restaurantes. Entre ellas sobresalió una visitante, quien fue por un acto de fe: quería remojar sus pies en el mar en espera de un milagro para que desaparezcan sus dolores por la descalsificación de huesos en tobillos y rodilla.

Felipa May Can, de 74 años de edad, oriunda de Kimbilá (comisaría de Izamal) pueblo famoso por sus bordados en prendas de vestir, tenía más de 10 años sin ir al puerto de Progreso por diferentes circunstancias. Sus hijas, hijos, yerno y nietos la animaron para que este domingo fuera al mar.

Ella, según dijo al reportero, sabe que en esas aguas del mar pasó Cristo y por ello se animó a ir al puerto, a remojar sus pies y rodillas en el agua con la fe de obtener un milagro.

“Hace como 10 años que no venía al puerto”, contó cuando fue abordada a la orilla del mar. “No quería venir, pero ahora que vinieron mis hijas me animé. Está bonito todo, me gusta el agua, tengo miedo a la ola y esta fría el agua, pero ya remojé mis pies”.