Acusa a aspirante de Morena en la Fiscalía

El político replica que el pescador le quiso extorsionar

PROGRESO.— El pescador José Martín Arjona denunció, ante la Fiscalía estatal, a Juan Medina Rejón, precandidato de Morena a la alcaldía progreseña, por no pagar los gastos de atención médica y la reparación de una moto que chocó el 9 septiembre de 2020.

Al respecto, el aspirante morenista replicó que siempre ha querido pagar, pero el quejoso y su familia trataron de extorsionarlo, que detrás de la demanda está el exalcalde José Cortés Góngora, quien apoya a Jorge Manzanero Ku, “Payo”, candidato de MC a la alcaldía, y que ya politizaron el caso.

En visita al Diario, Martín Arjona, de 56 años de edad y vecino de la colonia Benito Juárez de esta ciudad, mostró copia de la denuncia que interpuso el 30 de septiembre ante la agencia de la Fiscalía en este puerto, que abrió el expediente GD/001289/2020.

Narró que el 9 de septiembre a las 6:30 de la tarde, Medina Rejón manejada un auto Matiz azul, pero en sentido contrario en la calle 31, cerca del rancho San Pedro en la colonia Juárez, y atropelló al pescador, quien viajaba en una moto de su yerno Óscar Pérez Cano.

El pescador aseguró que sufrió lesiones, fue atendido en el Centro Médico Americano (CMA) de esta ciudad, donde pagó $3,700.

Dijo que Medina Rejón se comprometió a pagar las curaciones, pero no cumplió y tampoco paga los daños de la moto, que sumaron $17,000, pese a que ya lo denunció.

Agregó que Medina Rejón le dijo que iba a ser el próximo alcalde.

Al respecto, Medina Rejón admitió que chocó la moto, pero dijo que la reparación no asciende a $17,000, no fue pérdida total, el dueño no aceptó que la lleve a reparar, lo que quiere es dinero.

Afirmó que pagó en el CMA $3,700 de los gastos de curación del pescador.

Sostuvo que siempre quiso llegar a un arreglo con el afectado, pero propuso que sea en la Fiscalía, a donde acudió para que citen al pescador, quien aconsejado por sus abogados no asistió.

Alegó que se dedicaron a extorsionarlo, le exigían que pague $2,000 diarios por 15 días al pescador, pues dijeron que eso gana al día.— G.T.V.