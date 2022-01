Acusa a comisario de quitarle apoyos

Ejidatario de Xul descubre robo de recursos federales

XUL, Oxkutzcab.— El ejidatario y excomisario municipal de Xul Ubaldo Pérez Burgos acusa al actual comisario, Antonio Miss Pérez, su sobrino, de excluirlo del grupo de ejidatarios y quitarle el apoyo de los programas Procampo y servicios ambientales porque lo descubrió desviando recursos federales y “mochando” los apoyos enviados a los ejidatarios de Xul.

Explicó que Miss Pérez amenaza a los ejidatarios que de no asistir a las labores sociales en la comunidad les quitará su apoyo.

“A mí me vetó totalmente solo porque lo descubrí y denuncié que se envió un apoyo a los ejidatarios de 2,050 pesos a cada uno, pero él les quitó a 50 pesos a cada quien de 170 existentes, es decir 8,500 pesos se le quedó para sus bolsas”, manifestó Pérez Burgos.

“A través de este medio hago un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para tomar cartas en el asunto porque el comisario de esta comunidad está haciendo lo que le venga en gana”, agregó.

Indicó que hace dos años el comisario municipal lo sacó de los apoyos del programa Procampo.

“Desde entonces no he cobrado ni un solo peso de ese programa, a pesar de que en los últimos años he perdido totalmente mis cosechas de maíz debido al mal tiempo que hemos vivido en esta comunidad así como ciclones, sequías y plagas”.

“Pido ayuda para poder ingresar al programa de Seguridad Alimentaria del gobierno estatal; no he logrado mis cosechas y ya no tengo recursos ni fuerzas para seguir trabajando la tierra debido a mi edad.

“Acá no cuento con el comisario municipal porque me tiene excluido de los programas sociales; es un violador de los derechos de los ejidatarios”, concluyó el afectado.— Julio Caamal Cuy