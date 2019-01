Acusa a exdirector de robo de $4,524

Va a la Fiscalía a denunciar pero no hay traductor

IZAMAL.— Cristina Medina Ceh, oriunda de este municipio, exige públicamente a Miguel Ángel Pech Chi, quien fue director de Desarrollo Rural de la Comuna 2015-2018, que le devuelva los $4,524 que le entregó el 1 de marzo de 2018 por concepto de 26 paquetes de urdido de hamaca porque, denuncia, el apoyo nunca le llegó.

La mujer cuenta con un recibo firmado por Pech Chi, como director de Desarrollo Rural, con la fecha cuando ella le entregó el dinero en efectivo.

“Mi esposo está enfermo, le están dando un tratamiento por un mal que tiene en el corazón”, narra.

“Por eso a Miguel( Ángel Pech Chi) le he estado pidiendo mi dinero; siempre me dice fechas y fechas, llega el día que dice y no da nada, se guarda para no darme mi dinero”, denuncia.

“Yo necesito el dinero. En el Seguro (por el IMSS) de aquí, de Izamal, di vueltas y solo perdí mi tiempo.

“Como pude junte los centavos y llevé a mi esposo al doctor particular y ya me dijo qué es lo que tiene.

“Por eso me urge el dinero, pero Miguel solo se guarda, no veo que quiera dar el dinero y me urge para el tratamiento a mi esposo.

“Este lunes (28) fui a la Fiscalía (del Estado en esta ciudad) a poner mi denuncia; no la aceptaron porque no hay una traductora. Pero regresará a denunciar.

“Una vez hasta la gente vio que salí casi corriendo para hablar con Miguel, a quien no le quedó (más remedio) que esperarme porque la gente lo estaba viendo”, recuerda.

“Solo quiero que me dé mi dinero que le di el 1 de marzo del año pasado, ya casi va a dar un año y hasta ahora nunca llegó el apoyo y exijo que me devuelva mi dinero, y que la gente sepa igual que esta persona se está robando mi dinero.

“Junté los $4,524 con dinero de las hamacas que urdo, con lo que hago compro más (material de producción) y las medicinas para mi esposo”, destaca.

La artesana, vecina de la calle 17 de la colonia Guadalupe, en el norte de la ciudad, precisa que necesita el dinero para que a su esposo le hagan un electrocardiograma — José Candelario Pech Ku