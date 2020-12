Acusan a alcalde de intromisión en ejidos

Ven colusión con visitadores para frenar elecciones

MOTUL.— En representación del ejido de Tanyá, Julio César Balam Escamilla, asesor del ejido de Motul, emplazó ayer domingo a la Procuraduría Agraria (PA) a que hoy lunes o mañana martes convoque a la asamblea para elegir al nuevo comisario de Tanyá o, de lo contrario, el jueves próximo los ejidatarios de varios núcleos agrarios protestarán en la PA y el Palacio Municipal.

Balam Escamilla, aspirante a alcalde, convocó a rueda de prensa ayer a las 10 a.m. en la Casa Ejidal de la calle 28 entre 27 y 29 de esta ciudad. Además, asistieron unos 70 ejidatarios de Tanyá para respaldar a Moisés May y Canul, candidato a comisario de esa comunidad.

El asesor jurídico del ejido de Motul denunció que en la delegación de la PA en Yucatán hay corrupción, a través de los visitadores.

Aseguró que visitadores agrarios corruptos se dejan presionar políticamente por el Ayuntamiento para que no se realicen elecciones de comisarios ejidales, a fin de mantener el control de los ejidos durante las campañas de las elecciones de 2021.

Narró que un ejemplo de la intromisión del Ayuntamiento en los ejidos ocurrió el 22 de noviembre, cuando la asamblea electiva de comisario de Tanyá fue suspendida por un altercado de cinco personas, a pesar de que hubo cuórum porque asistieron 68 de los 114 socios del padrón ejidal y se cumplieron con los permisos.

Acusó que los ejidatarios Mauricio Can Can, Juan May, Inocencio Can y Ariel Tec, “respaldados por el alcalde Roger Aguilar Arroyo”, sabotearon la elección, presionaron para que se suspenda por amontonamiento.

Aseguró que la PA no permitirá otra elección hasta finales de enero de 2021, pero “urge un cambio por los apoyos que necesita el ejido”.

Se dijo que el ejido de Motul desde 2015 mantiene un litigio contra Aguilar Arroyo, quien “se pretende adueñar de la parcela 188”, invadió media hectárea de tierras, a la orilla de la carretera Mérida-Tizimín, cerca del entronque a Telchac Pueblo, pero “en pocos días habrá un acuerdo donde se le desalojará (al edil) por las buenas o por las malas”.

En total, se precisó, es un litigio contra 51 personas que despojaron al ejido de 1,200 hectáreas de tierras.

Balam Escamilla afirmó que por la pandemia de Covid-19, en Yucatán ya son más de 150 ejidos donde no se han hecho elecciones de comisarios y los convocó a unirse para que esto termine ya y “que llegue a donde tiene que llegar y las consecuencia que tengan que pasar”.

“Le mandamos un mensaje al PA, al licenciado Aaron y a la licenciada Rita Chuil, encargada de la delegación: que si no le pone una solución al (problema de la elección del) ejido de Tanyá entre el lunes y martes, tentativamente jueves se moverá todo el ejido de Motul y sus alrededores para una manifestación pacífica, y para demostrar que no van a jugar con nuestros derechos”.

Al finalizar su intervención, el asesor pidió a los presentes ponerse de pie, y los ejidatarios, todos adultos mayores, se levantaron con ayuda de sus bastones o de alguien; otros se quedaron en sus sillas de ruedas.

Réplica

Al respecto, Aguilar Arroyo replicó que “Julio Balam está desesperado por vender las tierras de Tanyá, ante la presión del comprador y dueño de Santa Teresa, ya que estas tierras (las de Tanyá) colindan con esos terrenos.

Según nuestros archivos, Inmobiliaria Gran Puente es la dueña de la exhacienda Santa Teresa, que era comisaría motuleña y ahora es propiedad privada.

Aguilar Arroyo aseguró ayer que Balam Escamilla tiene convenios, ya se le acaba el tiempo y no le importa poner en riesgo a sus seguidores de edad avanzada.

Como alcalde...

Alegó que las elecciones del 22 de noviembre (en Tanyá) se suspendieron porque no había garantías y estaba a punto de ocurrir una trifulca, y él “como autoridad (municipal) tenía que velar por las personas de la tercera edad que estaban presentes.

“Si no hay garantía se tiene que intervenir y no se puede exponer a nadie ante esta situación”, agregó.

“La falta de cordura de hacer una reunión (hoy) con personas de la tercera edad, habiendo más de 25 casos (de Covid-19) y siete decesos, es una provocación para que vayan a cancelar su reunión, pero no voy a caer en juegos políticos”, dijo el alcalde.— Miguel Ángel Cárdenas Pech