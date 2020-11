Acusan a aspirante a la alcaldía de Motul de intromisión

Denuncia que se amaña elección

MOTUL.— Un grupo de ejidatarios de Tanyá denunció que el asesor del ejido de Motul y aspirante a candidato a alcalde, Julio Balam Escamilla, violenta las elecciones ejidales al comprar e inducir el voto a favor de la persona que quiere manipular.

El grupo de ejidatarios encabezado por Juan Manuel May Balam, Ariel Tec y Estrella, Inocencio Can y Can, Mauricio Can y Can, Julián Balam Dzul, explicaron que el asesor del ejido de Motul, Balam Escamilla interviniene en las elecciones de Tanyá al regalar despensas y cervezas para que apoyen a Moisés May Canul, a fin de que pueda manipularlo para la venta a franceses de tierras de la hacienda Santa Teresa.

“Desde hace unas semanas está regalando despensas, haciendo fiestas para el reparto de dinero y cervezas para comprar el voto para May Canul”, señalaron.

“Como ejidatarios, no queremos que Balam Escamilla se entrometa en la vida del ejido de Tanyá, que deje que la gente elija libremente como marcan las leyes agrarias, se quiere elecciones limpias”.

Afirmaron que acudieron al Palacio Municipal para pedir que se notifique a Balam Escamilla que no se entrometa en las elecciones de esta comisaría antes que los hombres de campo lo saquen del pueblo.

Indicaron que están conformados en un grupo de lucha para defender el ejido, piden que otros ejidos se unan para hacer lo mismo porque Balam Escamilla está entrometido en todas las comisarías buscando tierras para el francés de la hacienda Santa Teresa.

Las elecciones serán el próximo domingo 22 a las 10 de la mañana por lo que se pide a las autoridades de la Procuraduría Agraria tomen cartas en el asunto porque se lo harán saber al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.— MAURICIO CAN TEC