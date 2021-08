Acusan a comandante

Detención ilegal , acoso sexual y abuso en Progreso

Ciudadanos y policías municipales de Progreso denunciaron ayer lunes públicamente que Emilio Raúl Caamal Gutiérrez, comandante “Cobra” de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán que desde el 1 de septiembre de 2018 es el director de la Policía Municipal de Progreso, comete delitos penales contra vecinos y oficiales de ese puerto.

Las acusaciones fueron relatadas por la abogada Dariana Quintal Narváez, quien dijo que apoya a las personas que han sido víctimas de acoso sexual, maltrato, hostigamiento, detenciones ilegales y abuso de autoridad cometidas por el comandante “Cobra”.

El policía Jair Ávila Muñoz, una de las víctimas, dijo que él conoce las irregularidades con las que trabaja Caamal Gutiérrez.

“Siempre nos pedía que los autos que a él le parecían bonitos, les apliquemos multas para llevarlos al corralón”, relató el oficial, quien agregó que los propietarios, por el alto monto de las multas, no podían sacar sus vehículos y el comandante los vendía por lotes.

“Cuando nos empezamos a negar a hacer esto, empiezan a hostigarnos”, dijo.

Narró que el viernes 22 lo llamaron a las oficinas de la Policía, donde quisieron obligarlo a firmar su renuncia y, al negarse, fue detenido ilegalmente y llevado a una celda, donde el comandante “Cobra”, su chofer, el encargado del programa federal Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y dos personas más, plenamente identificadas, lo maltrataron físicamente para que acepte firmar su baja voluntaria.

Dulce María Meriem-Templé Azueta, quien trabajaba en el área administrativa de la Policía de Progreso, relató que Caamal Gutiérrez comenzó a tocarla, pero ella se resistió. “Yo tuve miedo y le dije que si no me soltaba, iba a gritar para que me escuchen todos y me mandó a amenazar”, dijo la joven.

“Y llevé la denuncia a Asuntos Internos de la SSP y me dijo que yo deje de hacer ma... Sé también que a otra muchacha la intentó agarrar y hasta le puso la pistola”.

Los quejosos dijeron que temen sufrir represalias por estas denuncias, ya que incluso les llamó una mujer que les dijo: “Acuérdate que el jefe no se anda con cuentos”.

Otras policías han denunciado que Caamal Gutiérrez mandó a poner una cámara en el dormitorio de las mujeres y observaba a las oficiales cambiarse de ropa.

“Una vez escuché que diga: ‘Es hora de la función’, porque a las 8 de la mañana llamaba a sus allegados para ver a las compañeras que se cambien de ropa”, acusó Careli Rosalía, policía municipal de Progreso.

También expresó que Caamal Gutiérrez le dijo: “Tienes dos opciones, quítame las ganas y vas a tener beneficios”. La joven se negó a tener relaciones sexuales con el comandante y salió de la oficina, pero él la siguió y “me gritó: ‘A la próxima vas a querer’”.

Tanto los denunciantes como sus abogados advirtieron que si algo les pasa, responsabilizan al Ayuntamiento de Progreso y al gobierno estatal, pues estas quejas ya las presentaron ante la SSP y la misma Comuna de Progreso, pero no las atienden.

“Ahora estamos trabajando en la denuncia (ante la Fiscalía General el Estado, FGE), que vamos a poner porque se tiene que poner”, expresó la abogada Quintal Narváez.

Apenas el sábado, el alcalde Julián Zacarías Curi informó que Caamal Gutiérrez seguirá como director de la Policía en el Ayuntamiento 2021-2024, que comenzará mañana miércoles.— Gabriel Chan Uicab

Progreso Director de la Policía Municipal

Según nuestros archivos, varios vecinos han denunciado al director de la Policía, Emilio Raúl Caamal Gutiérrez.

Sonado escándalo

El 17 de junio de 2019 Caamal Gutiérrez fue suspendido a raíz de que se difundió un vídeo en el que se ve que él y otros policías sacan una moto de una casa de la 52 con 27 de la colonia Madero y la dejan en la calle al darse cuenta que eran grabados por cámaras del predio. Fue reinstalado el 24 de junio.

Presunto aborto por golpiza

El 19 de junio de 2020, la diputada local Milagros Romero Bastarrachea pidió el informe de la detención de la profesora María Guadalupe P.S., quien se quejó de que abortó a su bebé porque policías de Progreso la golpearon, tras detenerla luego que un policía fue asesinado en una caseta.