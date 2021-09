Acusan a la SSP de ''secuestro''

En asamblea del ejido de Izamal detienen a “Tony”

IZAMAL.— Por instrucciones de Wílberth Lozada, visitador de la Procuraduría Agraria, agentes de la Secretaria de Seguridad Publica (SSP) estatal detuvieron ayer domingo en la mañana a José Elías Canché Pisté (a) “Tony Canché” cuando la asamblea ejidal apenas comenzaba en un local social de la calle 32 entre 37 y 39 de esta ciudad.

“Tony Canché”, jefe en Izamal de la gubernatura indígena, encabeza desde marzo pasado a ejidatarios que piden que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) negocie, pacte y pague directamente a los ejidatarios la indemnización por unas 15.32 hectáreas de tierras ejidales para el proyecto del Tren Maya, y no con el comisario ejidal, José Wílliam May Gorocica.

Por pedir transparencia

Según varios ejidatarios, Canché Pisté pidió ayer que haya transparencia en la asamblea convocada para acordar el monto de la indemnización del Fonatur.

Fue entonces que policías estatales lo detuvieron, lo sacaron por la puerta lateral que da a la calle 37 entre 30 y 32, y lo entregaron a agentes municipales, quienes se lo llevaron en una patrulla.

Seguidores de Canché Pisté abandonaron la asamblea y caminaron varias cuadras hasta a la comandancia municipal, donde preguntaron por su líder, pero les dijeron que no se encontraba ahí.

Minutos después, el regidor Ricardo Canché Cimé llegó y preguntó por su tío, pero le respondieron que no habían detenido a alguno con el nombre de Canché Pisté.

“Esto es un secuestro, lo que hizo la Policía del Estado. No entendemos por qué lo acusaron y quién lo hizo; el presidente municipal (Warnel May Escobar) está de acuerdo con la detención” , expresó el regidor.

“¡Suelten a Tony, que suelten a Tony”, gritaron los simpatizantes de Canché Pisté, quien minutos después, a las 11:20 a.m., apareció libre sin que se informe el motivo de la detención.

De la comandancia, Canché Pisté fue a la agencia de la Fiscalía estatal en esta ciudad, para interponer una denuncia, pero hasta las 3 de la tarde no lo habían atendido porque el agente de guardia desde el mediodía recibía la denuncia de otra persona.

“Los estatales me detuvieron y me subieron a una patrulla municipal; de ahí me llevaron a la caseta de la Policía de Kimbilá, me quitaron mi reloj para que no me pudieran localizar; luego los agentes municipales me dijeron: ‘Ya nos vamos a Izamal, discúlpenos, solo recibimos órdenes superiores’, y fue cuando me trajeron a la oficina de la Policía Municipal”, relató Canché Pisté.— José Candelario Pech Ku

Acusaciones

A la comandancia de la Policía Izamal llegaron agentes de la SSP, ya que los inconformes acusaban al alcalde de estar de acuerdo con la detención y a los policías estatales de violentar los derechos de los ciudadanos.

La vivienda del alcalde

Algunos amenazaban con ir a la casa del alcalde, a una cuadra de la dirección policíaca y vigilada por agentes de la SSP.