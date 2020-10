Acusan a líder locatario de lío

Se apropió de los puestos” en un nuevo mercado

PROGRESO.— Al reunirse ayer poco antes del mediodía con vecinos y vendedoras que tienen puestos en el parque de Chicxlub Puerto y piden les incluyan en las obras del nuevo mercado y del mejoramiento del parque, la abogada Dayana Quintal Narváez reiteró la acusación de que el alcalde Julián Zacarías mandó (anteayer) a golpear a dos mujeres de esa comisaría.

Tras el mitin de apoyo a las obras que organizó Romualdo Tec Paredes, presidente de la Unión de Locatarios de ese puerto, la abogada se reunió, en el costado oriente del parque, con habitantes que anteayer a las 6 a.m. se manifestaron para impedir que cerquen el parque y empiecen los dos mencionados trabajos, de la Sedatu.

Vejaciones

“Estas mujeres son prueba de las represalias, las detuvieron y vejaron, las hicieron desnudarse. ¿Por qué denigrarlas? ¿por qué manda el alcalde a golpear mujeres a Chicxulub, a detenerlas y cometer esas bajezas cuando nosotros todo lo que hemos hecho ha sido por la vía de la legalidad y a favor de la comunidad? Son los únicos intereses que tenemos.

“Si hoy Sedatu me llama y me dice: ‘Ya replaneamos el proyecto, ya lo ajustamos a las necesidades de la comunidad’, pues adelante, no ha pasado nada; al contrario, hasta vamos a aplaudir a los de Sedatu, pero no con este tipo de atropellos que beneficien a dos o tres habladores que se repartieron los locales”, expresó.

“No soy una farsante ni soy de (el partido) Morena, no estoy afiliada a ningún partido político, que investiguen si Dayana Quintal Narváez está afiliada”, afirmó.

En la reunión, Mercy Jiménez, una de las dos vecinas detenidas anteayer por la Policía Municipal, dijo que su único delito es defender sus derechos y acusó al líder de los locatarios de maniobrar para apropiarse de locales en el mercado que se hará.

Cuestionó “quién es el presidente de la Unión de Locatarios para decidir a quién le toca locales; no ve por su comunidad, sino solo por sus intereses. Hay locatarios que en el proyecto tienen locales de nueve metros.

“En mi caso solo tengo un puesto en el parque y no cuatro como dicen, el proyecto de las obras no lo presentaron a los habitantes ni al comisario municipal”, aseguró.— Gabino Tzec Valle