Acusan a Policía de Ticul: “No tenían por qué exhibirnos”

TICUL.— “No estábamos teniendo relaciones sexuales en la vía publica, nos detuvieron porque mi amigo, el exjurídico, tiene problemas con la Comuna”, afirmó Nataly Cano Sosa, exempleada municipal detenida por la Policía Municipal el sábado con su pareja sentimental.

Como informamos, Nataly Cano y Jorge Carlos Castro Aguilar, exasesor jurídico de la Comuna, fueron detenidos por presuntamente sostener relaciones sexuales en la vía pública dentro de un auto.

Entrevistada en la puerta de la agencia local de la Fiscalía General del Estado, la mujer dijo que el día de la detención se retiraban de una reunión en un predio del barrio de San Román.

“Era alrededor de las 11:30 de la noche, cuando una patrulla comenzó a seguirnos y yo le dije a Jorge Carlos que mejor nos detuviéramos.

“De hecho estábamos cerca de mi casa, en el fraccionamiento Tinajas. Pero no nos bajamos porque esperamos a que venga el hermano de él (de Jorge). Nos detuvieron y nos trasladaron a la comandancia; nos aplicaron la prueba de alcoholimetría y nos encerraron horas. Salimos el domingo a las 8 de la mañana”.

Nataly Cano señaló que acudió a la Fiscalía para denunciar a la Policía Municipal “porque no tenían por qué exhibirnos. Ya me habían dicho que le dijera a Jorge Carlos que se cuidara de la Policía, porque cuando le dieron de baja comenzó atacar a la Comuna en redes sociales. El policía (de apellido) Alvarado fue quien tomó la foto y la filtró”.

“El policía me enviaba mensajes para salir con él, y al no aceptar se vengó al tomar la foto”, añadió.

A pesar que una fuente de la Comuna dio a conocer su cese, Nataly Cano señaló que hasta el momento no le han notificado su baja del Ayuntamiento. “Le mande mensaje al alcalde Rafael Montalvo Mata, y nunca me contestó. También le mande mensaje a mi directora Marlene Azarcoya, y me respondió que no sabe nada”.

El tesorero municipal, José Guilbardo Ramírez Estrella, informó que la joven no ha sido despedida, pero tampoco se ha presentado a laborar y “si no regresa se cataloga como abandono de trabajo”.— Sergio Iván Chi Chi