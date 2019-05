YAXCABÁ.—”No quiero que me maten, no me quiero morir así”, fueron las palabras de Zoila Galdino, la mujer vive con miedo desde que los terrenos de su padre están en disputa.

La mujer acusó a la Policía Estatal Investigadora (PEI) de hostigamiento y amenazas de muerte hacia ella, su esposo y su padre. A éste, dijo, ya lo han secuestrado y torturado.

Entraron a su terreno

El problema, contó la mujer, comenzó desde que unas personas ingresaron al terreno que la familia tiene en la comisaría de Tahdzibichén. Se trata de un terreno que adquirieron desde que llegaron de Oaxaca para radicar en Yucatán, hace casi 20 años.

La mujer relató que el terreno, con una extensión de 80 por 700 metros, era ejidal, era una parcela de su padre, el señor Felipe Galdino Ruiz, a quien después de una junta ejidal le fue entregada la posesión plena del predio.

La entrega quedó asentada ante el Registro Agrario Nacional (RAN) y ante la Procuraduría Agraria. Así el señor convirtió lo que era su parcela en propiedad privada.

De repente, dijo, al terreno ingresó una mujer que dijo ser parte de la “Antorcha Campesina”, quien comenzó a dividir y vender la parte trasera del terreno, por lo que se promovió un juicio que se lleva al cabo en el juzgado segundo civil.

El problema, acusó la mujer, es que llegó un hombre de nombre Juan Moreno Carrillo, quien se identificó como uno de los compradores del terreno y con amenazas le dijo a la señora Zoila que quería sus tierras, que aprovechando que trabaja en el IVEY las iba a expropiar y a ellos los iban a sacar del lugar. Desde entonces viven — dijo — un calvario.

“Levantaron” al señor

Uno de los episodios más difíciles que han pasado fue cuando dos agentes de la PEI llegaron al domicilio y “levantaron” al señor Felipe, indígena mixe que habla y entiende muy poco el español.

Lo subieron a una camioneta Titán blanca y ahí comenzaron a darle toques, lo golpearon con las palmas de las manos en los oídos y le decían — según relató la mujer — que deje de pelear la tierra, que se vaya del estado o lo iban a matar, embolsar y tirar su cuerpo al monte.

El señor estuvo desaparecido 24 horas y finalmente fue remitido a los separos de la SSP, acusado de disturbio.

Les pidieron fotos o vídeos

Tras los hechos, que ocurrieron el 9 de junio de 2018, la mujer y su papá acudieron a la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia pero no les fue aceptada.

Les indicaron que esos casos los veía “asuntos internos” de la SSP. Entonces acudieron a esta dependencia para interponer la queja, pero según dijo, ahí simplemente les indicaron que si tenían grabaciones, o fotos se podía investigar, si no, no estaban en condiciones de hacerlo.

Al verse desamparados, la familia decidió acudir a la Codhey y se abrieron varias carpetas de investigación, la 175/2018, la 302 que se convirtió en la 281/2019, la 596/2019 y la 248/2019. A ninguna ha respondido la parte jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los hostigan

Desde entonces, dice la mujer, tanto agentes operativos de la SSP como personal de la PEI hostigan de forma constante a la familia, por lo que la familia decidió poner una reja al terreno para que nadie ingrese.

Relato de un abuso

El domingo 18 pasado de nueva cuenta se dio, lo que la mujer consideró, un abuso de autoridad por parte de la SSP.

Esto quedó grabado en unos vídeos, en los cuales se observa como la unidad 6224 llega a la casa a las 13:36 del día; un oficial baja de la unidad, abre la reja y la unidad ingresa al terreno en disputa.

El esposo de la señora Zoila salió a ese espacio del terreno y — dijo — preguntó a los policías con qué autoridad ingresaban a propiedad privaba sin ninguna orden, pero éstos, lejos de dialogar, arremetieron contra el hombre y trataron de detenerlo, pero éste logró librarse de los agentes y se metió a la casa.

Seis minutos después llegaron al lugar otros agentes policíacos a bordo de la unidad 6484, quienes hicieron lo mismo, abrieron la reja, entraron al predio y se fueron al fondo del terreno, donde incluso los “invasores” ya están construyendo unas casas.

Minutos después las unidades regresaron a la entrada del predio y uno de ellos bajó, cerró las rejas y tomó algunas fotografías con las unidades adentro del terreno.

Al salir las camionetas, el señor Lázaro, esposo de la que relató los hechos, salió a cerrar de nuevo la reja, pero los agentes bajaron de sus unidades y de nueva cuenta trataron de someterlo para detenerlo, pero de nuevo fallaron.

Más tarde llegaron al lugar varias camionetas de la Policía Estatal Investigadora, cuyos agentes, fuertemente armados, rodearon la vivienda de la familia Galdino y los comenzaron a amenazar de muerte.

“No quiero morir así”

“Nos decían que si no nos vamos, nos van a sembrar droga o nos van a matar, yo no quiero que me maten, no me quiero morir así”, dijo a mujer con visible miedo, tanto que la garganta se le cerró, la voz se le quebró y comenzó a llorar.

La mujer y su familia dicen tener mucho miedo y responsabilizaron a la SSP de lo que les pueda pasar, pues dicen, son capaces de hacer cualquier cosa para sacarnos de aquí.

“No es justo, mi papá ha trabajado mucho por darnos este terreno, no es justo lo que nos están haciendo”, dijo. — Gabriel Chan