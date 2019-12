Acusan al CAM de Motul por tirar leche a la basura (fotos)

MOTUL.- En redes sociales se dio a conocer que cajas de leche del

Centro de Atención Múltiple (CAM) aparecieron en botes de basura del plantel; presuntamente porque el DIF los entregó caducados, por lo que maestros no se lo entregaron a los alumnos.

La dirección del CAM considera un acto de “malicia” a toda la información que circuló en redes; se acusaban a trabajadores del CAM de tirar a la basura leche destinada a los niños.

Te puede interesar: Entra en vigor la cancelación de licencias a guiadores alcoholizados

En llamada telefónica con Daniel Iván Hau Can, se informó que esas leches no corresponden al periodo actual. Aclaró que las que tienen en su escuela están en diferente color y logotipo.

También confirmó que esas cajas de leches no están en botes de basura de hoy o ayer; lo califica como acto de malicia para desprestigiar a empleados y servidores de la educación.

“Las leches son entregadas en los periodos de descanso a los padres de familia; son poco las ocasiones que se llevan su dotación a sus casas, y esto solo ocurre cuando no asisten a la escuela o se reportan enfermos o van a citas médicas”, dijo Hau Can

El departamento del DIF Municipal a través de su directora Magdalena Cruz Rendón, realizó una investigación interna esta misma tarde al recibir la las acusaciones. El resultado que arrojó que las cajas de leche no pertenecen al último periodo entregado el pasado 4 de diciembre.

En las imágenes se aprecia cajas de leche individual de unos 350 mililitros dentro de un bote de basura color negro; indican que estaban a las afueras del plante ubicado en la calle 26 con 43 al sur del municipio de Motul.

Te puede interesar: CAM combate a moscos

Algunas muestran su fecha de caducidad el pasado 4 y 6 de diciembre; el color de las cajas son de otra versión anterior que no se entregan actualmente; por lo que aún no se sabe cómo fueron a parar esas cajas de leche, pero se confirma que no son las actuales.-MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS PECH

Síguenos en Google Noticias