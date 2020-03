Acusan de abuso de autoridad a policías de Tzucacab

TZUCACAB.- Tras un operativo realizado por la policía coordinada el sábado, un padre de familia denunció un presunto abuso de autoridad por parte de policías encapuchados, que habrían causado destrozos en su propiedad.

Se averiguó que el sábado se registraron varios conatos de pleitos en diferentes colonias de la villa, causando movilización de los agentes municipales y estatales.

Intentaron detener a su hijo

Durante esta mañana, Ayil N. acudió a este medio para denunciar que, a las 9 de la noche, 10 patrullas llegaron a su predio y varios policías encapuchados y armados bajaron para detener a uno de sus hijos.

Los agentes habrían hecho además actos de vandalismo en su propiedad, rompieron la viga de concreto con la que cerraba su casa.

Abierto al diálogo

"Yo estoy dispuesto a dialogar con ellos, si mi hijo cometió un delito tengo que responder por los daños que haya ocasionado. No tienen por qué golpearlo y causar destrozOs a mi propiedad, están abusando de su autoridad".

Se intentó encontrar la versión oficial de la regidora de seguridad pública, Lucero Galván, pero no se encontraba y no se proporcionó información al respecto. La dirección de policía aún no cuenta con director tras la renuncia de Miguel Melchor Castillo.

