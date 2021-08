Acusan de desorden a Prolimpia

Vecino: Fallan los camiones y no pasan temprano

PROGRESO.— Manuel Muñoz Silva, abogado, exjuez de Paz y vecino de la colonia Ismael García, dijo ayer que muchos habitantes votaron por la reelección del alcalde Julián Zacarías Curi porque se prestaba un buen servicio de recolección de basura, se limpió Progreso, pero ahora hay desencanto porque hay deficiencias en la recolecta, los camiones recolectores no pasan temprano, parece que no cubren toda su ruta y, además, al personal no se les proporciona guantes, botas ni impermeables.

“Los progreseños e, incluso, los mismos recolectores comentan que le quedó grande el puesto a Carlos Sáenz Sánchez (quien desde el 16 de noviembre de 2020 es director de la empresa paramunicipal Prolimpia), que no pudo con el cargo, fue rebasado, los camiones tienen fallas mecánicas, hay problemas financieros, hay un desorden en esa dependencia y puede colapsar el servicio”, dijo.

Afirmó que Prolimpia fue la carta de presentación de Julián Zacarías, fue su insignia, pues todo un año se prestó un buen servicio, pero cuando cambiaron de director comenzó a decaer.

Erik José Rihani González fue director de Prolimpia del 1 de noviembre de 2019 al 14 de noviembre de 2020 para participar en las elecciones del 6 de junio. Ahora es diputado local panista electo.

Muñoz Silva indicó que se dice que Prolimpia está hecha todo un relajo.

Asimismo, dijo que hay que poner orden y que ojalá, el alcalde nombre a un funcionario capaz para poner orden y que se preste un servicio eficiente y que ahora, con la experiencia de gobernar tres años, integre un buen gabinete.— G.T.V.